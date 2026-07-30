Die ETV Volleys greifen neu an: Für das zweite Jahr in der Volleyball-Bundesliga wurden neben US-Mittelblockerin Tierney Jackson weitere Verstärkungen verpflichtet. Die MOPO stellt das Team vor.

Große Verstärkung für das zweite Jahre Bundesliga: Die ETV Hamburger Volksbank Volleys haben US-Mittelblockerin Tierney Jackson verpflichtet und ihren Kader für die neue Saison nun komplettiert.

Die 1,93 Meter große Jackson wurde in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma geboren. Die heute 22-Jährige studierte von 2022 bis 2024 zunächst an der West Virginia University und setzt ab 2024 ihr Studium an der Iowa State University fort.

Volleyball-Bundesliga: ETV Hamburg holt US-Mittelblockerin Tierney Jackson

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Dort spielte die Mittelblockerin in der Uni-Mannschaft mit dem Spitznamen Cyclones. Nach ihrem Abschluss folgt nun der Schritt nach Deutschland. „Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, in Hamburg zu spielen und freue mich schon sehr auf die neue Saison“, sagte Tierney Jackson in einer Instagram-Botschaft an die ETV-Fans.

Ebenfalls neu im ETV-Team ist Außenangreiferin Sina Siebert (22), die vom Bundesliga-Konkurrenten Schwarz-Weiß Erfurt an die Elbe wechselt. Bereits im Juni hatten die Volleys aus Eimbüttel die Verpflichtungen der schwedischen Zuspielerin Vilma Julevik (26), der italienischen Libera Francesca Galuppi (27) sowie der niederländischen Diagonalangreiferin Lisa Louwrink (21) bekannt gegeben.

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ETV Volleys mit frischen Kräften und alten Bekannten

Weiterhin werden die Kapitänin der letzten Saison, Zoe Konjer (Zuspiel), Louisa Krams, Alexa Thaden (beide Mittelblock), Jana-Maria Meiser (Libera) sowie Lilly Faroß, Lina Köster, Svea Frobel und Fiona Dittmann (alle Außenangriff) das ETV-Trikot tragen.

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„Mit unserem Kader für die zweite Saison in der 1. Bundesliga ist uns eine gute Mischung aus Kontinuität und internationaler Verstärkung gelungen. Wir verfügen über viel Stabilität. Gleichzeitig bringen die Neuzugänge neue Impulse und Entwicklungspotenzial mit. Wir freuen uns darauf, mit diesem Team in die Saison zu starten“, sagt Teammanager Ulli Kahl.

Mit unserem Kader für die zweite Saison in der 1. Bundesliga ist uns eine gute Mischung aus Kontinuität und internationaler Verstärkung gelungen. Ulli Kahl

Der ETV hat die vergangene Saison als Tabellenletzter beendet, nachdem sich der Verein als einer von drei Pro-Zweitligisten vor der Saison entschieden hatte, Teil der Aufstockung in der VBL zu werden. Wegen der damit einhergehenden Nicht-Abstiegsregelung ist der ETV in der Liga geblieben.

Jakub Brecka neuer Trainer in Eimsbüttel

Die zweite Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg beginnt für von Neu-Cheftrainer Jakub Brecka am 13. Oktober mit einem Heimspiel in der CU-Arena gegen Erfurt. (la/mp)