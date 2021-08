„Im Moment ist er unser Gesicht“: St. Paulis Guido Burgstaller bricht seinen Tor-Rekord

Für Union Berlins Ikone Torsten Mattuschka ist er „der Unterschiedspieler“, für Kapitän Philipp Ziereis schlicht „im Moment unser Gesicht“: Guido Burgstaller gewinnt, wenn das denn überhaupt noch geht, mit jedem neuen Spiel mehr an Wert für den FC St. Pauli. Und stellte im Vorbeigehen mal eben einen neuen persönlichen Rekord auf.

Bislang waren Tore in fünf aufeinander folgenden Spielen der Rekord für den 31-Jährigen, aufgestellt anno 2015 im Dress des 1. FC Nürnberg. Passt also wie Gesäß auf Eimer, dass er an alter Wirkungsstätte die Messlatte eine Idee höher legte. Mit seinem gefühlvollen Außenrist-Schlenzer machte Burgstaller das halbe Dutzend voll, netzte im sechsten Match in Serie.

Burgstaller bricht seinen Tor-Rekord bei St. Pauli

Der 31-Jährige thront nun auch mit Daniel-Kofi Kyereh gemeinsam auf Platz eins der internen Torjägerliste, sammelte zudem zwei Assists – und will trotzdem nicht hervorgehoben werden. „Glaube ich nicht“, antwortete Burgstaller auf die Frage, ob der aktuelle Höhenflug mit seiner Person zusammenhängen würde. Die Gründe sieht er woanders und im Kollektiv verortet.

Burgstaller lobt Offensivkollegen Kyereh, Marmoush und Zalazar



„Ich denke, dass wir im Winter die richtigen Konsequenzen aus dem Herbst gezogen haben“, sagte er und erklärte: „Wir probieren, mit Wucht zu pressen, den Gegner schnell unter Druck zu setzen, nach gewonnenen Zweikämpfen hinten schnell in die Spitze zu spielen. Da haben wir mit Daniel-Kofi Kyereh, Omar Marmoush und Rodrigo Zalazar auch die richtigen Leute.“

Burgstaller ist zuversichtlich: „Möglichst viele Spiele gewinnen“

Er fühlt sich als Teil des Ganzen. Ein Charaktermerkmal und ein großer Pluspunkt in einem Mannschaftssport, der den FC St. Pauli derzeit auf dem Weg zum sicheren Klassenerhalt ausweist. „Auf die Tabelle haben wir nie geschaut, das ist zweitrangig“, sagte Burgstaller. „Aber natürlich wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen, und so wie wir zurzeit drauf sind, werden wir noch einige Dinger holen. Da bin ich ganz zuversichtlich.“

Er wird sein Scherflein dazu beitragen. Mit Sicherheit.