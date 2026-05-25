Zwölf Jahre nach HSV-Relegation: Tor-Held Marcelo Díaz droht bitteres Karriereende!

Wenn am Montagabend (20.30 Uhr, Sat.1 und Sky live) Paderborn und Wolfsburg den letzten noch fehlenden Teilnehmer an der neuen Bundesliga-Saison ausspielen, werden auch bei vielen HSV-Fans Erinnerungen wach. Viermal nahmen die Hamburger seit 2014 an der Relegation teil und lieferten Dramen, Jubelstürme und tragische Abende. Kein anderer HSV-Name dabei ist so sehr mit der Relegation verbunden wie der von Marcelo Díaz. Nun aber droht dem einstigen „Helden von Karlsruhe“ womöglich ein bitteres Karriereende.

Hamburgs Fans ist Díaz vor allem dank seines Geniestreichs aus dem Sommer 2015 in Erinnerung geblieben. Unvergessen, wie sein Freistoß in der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels beim KSC zum 1:1 ins Netz sauste und den HSV in die Verlängerung rettete. Dort traf Nicolai Müller zum 2:1 – der Klassenerhalt.

Ex-HSV-Retter Díaz spielt mit 39 Jahren noch immer

Drei Jahre später erwischte es den HSV dann doch, seit Sommer 2025 ist er wieder erstklassig. Und auch Díaz kickt noch immer. Im zarten Alter von mittlerweile 39 Jahren ist der einstige HSV-Retter Kapitän des chilenischen Erstligisten Universidad de Chile. Zuletzt aber bereitete der Ex-Nationalspieler und zweifache Südamerika-Meister seinem Verein und den Fans Sorgen.

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Grund dafür ist eine äußerst schmerzhafte Verletzung an der Kniekehle, die Díaz seit mehreren Wochen zu schaffen macht und ihn seit Mitte April zu einer Spielpause zwingt. Schon zum Saisonstart Anfang des Jahres musste er aufgrund einer Fußoperation pausieren und kam in dieser Saison erst auf drei Einsätze.

Díaz besitzt noch einen Vertrag bis Ende des Jahres

In Chile wird befürchtet, Díaz könne vor dem schleichenden Ende seiner Karriere stehen. Sein Vertrag bei seinem Heimatklub läuft am 31. Dezember aus – einen Tag nach Díaz’ 40. Geburtstag. Kommt der Mittelfeldmann noch einmal auf die Beine?

Einer der wichtigsten Treffer seiner Karriere: Marcelo Díaz (l./mit Matthias Ostrzolek) bejubelt 2015 sein Freistoßtor in Karlsruhe. WITTERS Einer der wichtigsten Treffer seiner Karriere: Marcelo Díaz (l./mit Matthias Ostrzolek) bejubelt 2015 sein Freistoßtor in Karlsruhe.

Sein Trainer Fernando Gago scheint zumindest skeptisch zu sein, wie lange Díaz noch professionell Fußball spielen können wird. „Ich habe mit 34 aufgehört, Marcelo hat also mehr Erfahrung als ich“, ließ er jüngst wissen. „Aber das sind sehr persönliche Angelegenheiten. Wir wissen nur, dass wir bestrebt sind, das Beste aus jedem Spieler herauszuholen, unabhängig vom Alter.“

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Möglich, dass Díaz seine Schuhe bald an den Nagel hängen wird. In Hamburg werden ihn die Fans ohnehin nie vergessen. Zur nächsten Auflage des Relegations-Rückspiels (im Hinspiel trennten sich Wolfsburg und Paderborn 0:0) leben genau diese Erinnerungen wieder auf.