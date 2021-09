Zwölf Jahre nach dem Tor: Schlagabtausch zwischen zwei früheren HSV-Kollegen

Dieses Tor sorgt auch noch zwölf Jahre nachdem es erzielt wurde für Diskussionen. Am 15. November 2008 traf Mladen Petric per Fallrückzieher gegen Hertha und Jaroslav Drobny. Den zwölften Jahrestag feierte der Stürmer am Sonntag mit einer kräftigen Prise Spott in Richtung seines späteren Mitspielers.

„Schönen Jahrestag, Drobo, Du Baum“, witzelte Petric via Instagram über Drobny – weil der die angewurzelt stehen blieb und den Ball verdutzt einschlagen sah. Natürlich postete der Kroate des Video des Tores dazu und stellte gegenüber Drobny fest: „Gerüchten zufolge schaust Du dem Ball heute noch immer hinterher.“

Drobny kontert Petric – wie die Hertha damals den HSV



Aber wie es eben so ist: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das galt schon 2008 für Drobny, weil Hertha das 0:1 noch in einen 2:1-Sieg verwandelte. „Wie war nochmal das Endergebnis?“, fragte der Schlussmann nun neckisch zurück. „Ich kann ja nicht auch noch verteidigen“, antwortete Petric. Seinen damaligen Treffer benannte er übrigens kürzlich als einen seiner drei schönsten, die er je für den HSV erzielte.

Und auch mit Drobny fand er nach dem Tor schnell einen gemeinsamen Nenner. Eineinhalb Jahre später wechselte der Keeper aus Berlin zum HSV – und wurde zu einem von Petric’ besten Kumpels.