Die HSV-U21 legt wieder los, steht aber vor neuen Herausforderungen. Im Kader gibt es erneut viele Veränderungen und es wurde erst ein Duo vorgestellt. Was schon feststeht – und was nicht.

Nächste Woche Mittwoch, am 1. Juli, feiert Lukas Anderer sein einjähriges Dienstjubiläum als Cheftrainer der HSV-U21. Es ist gut möglich, dass der 35-Jährige diesen Tag aber nicht dafür nutzen wird, um nur die Füße hochzulegen, sondern dass er stattdessen eine Trainingseinheit ansetzen wird. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Bereits an diesem Montag kommt Hamburgs Regionalliga-Truppe erstmals wieder im Volkspark zusammen – allerdings in deutlich reduzierter Besetzung. Der nächste Umbruch ist im vollen Gange.

Im Rahmen des letzten Heimspiels der abgelaufenen Saison hatte die U21 gleich zwölf Talente verabschiedet: Niklas Tuppeck, Lukas Bornschein, Leonardo Posadas, Bilal Yalcinkaya, Maurice Boakye, Glory Kiveta, Benjamin Lamce, Timon Kramer, Moritz Reimers, Omar Megeed, Jamal Nabe und Nilavan Prabakaran. Teilweise altersbedingt, teilweise aber auch aus sportlichen Gründen gibt es für diese Youngster keine Zukunft im Volkspark.

HSV-U21 startet mit neuer Besetzung in die Vorbereitung

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Derlei Massenverabschiedungen sind bei der zweiten HSV-Mannschaft kein neues Phänomen, jedes Jahr kommt es zu vielen Veränderungen im Aufgebot, die es einerseits mit externen Zugängen und andererseits mit Talenten aufzufangen gilt, die intern aus jüngeren Jahrgängen in die U21 hochrutschen. Bei den genannten Spielern, die das Team nun verließen, sahen die Verantwortlichen keine reellen Chancen mehr auf einen Durchbruch auf Profiniveau. Deshalb wurden die auslaufenden Verträge von Megeed, Boakye und Co. nicht verlängert.

Lukas Anderer, der Chefcoach der HSV-U21 WITTERS

An diesem Montag startet für die verbliebenen Eigengewächse die Vorbereitung auf die neue Spielzeit – mit den obligatorischen Leistungstests. Mit dabei sein sollen auch die bisher zwei neu verpflichteten Kicker. Vom SV Hemelingen kam Radin Amadou zum HSV. Der 19-Jährige hatte in der Bremer Oberliga zuletzt mit 29 Toren und zwei Vorlagen in 30 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Der Rechtsfuß soll als Mittelstürmer die Hamburger Offensive beleben. Mit seinen 1,92 Metern Körpergröße könnte Amadou als wuchtiger Zielspieler agieren.

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Amadou kam vom Bremer SV – Rahr vom FC St. Pauli

Zudem entschloss sich Innenverteidiger Calvin Rahr, den Schritt weg vom Millerntor und hin in den Volkspark zu gehen. Der gebürtige Hamburger war im Sommer 2024 vom ETV zum FC St. Pauli gewechselt. In der vergangenen Regionalliga-Saison lief der 18-Jährige 29-mal für die U23 der Kiezkicker auf und galt bis zuletzt als Stammspieler in Braun-Weiß. Künftig will er sich in Schwarz, Weiß und Blau weiterentwickeln.

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Diese beiden Transfers hatte der HSV-Nachwuchs bereits Mitte Mai bekannt gegeben – seitdem gab es keine weiteren Verkündungen. Es liegt auf der Hand, dass die Kader-Arbeiten der Verantwortlichen um Nachwuchs-Chefscout Benjamin Scherner noch nicht abgeschlossen sind. Noch wurden längst nicht alle Abgänge adäquat aufgefangen. Positiv hervorzuheben ist, dass mit Finn Barkowsky ein großes Talent seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Der 18-Jährige lief bereits zehnmal für das Viertliga-Team des HSV auf. Auch Shafiq Nandja, der weiter an die Profis herangeführt werden soll, in der kommenden Saison aber noch viel Spraxis in der U21 sammeln dürfte, band der Verein langfristig an sich.

Dickes ist neuer U21-Torwart – sonst noch viele Kader-Baustellen

Im Tor wird Coach Anderer fortan aller Voraussicht nach auf Fernando Dickes setzen. Der 18-jährige Vorjahres-Zugang von RB Leipzig rückt in der internen Hierarchie auf, weil sich Hannes Hermann an Drittligist Jahn Regensburg verleihen ließ. Allerdings fiel Dickes in den vergangenen Monaten aufgrund einer Schulterverletzung aus, die ihn nun beim Trainingsstart auch noch einschränken könnte. Das neue Sturm-Juwel Andrej Vasiljevic (16) soll ohnehin erst mal bei der HSV-U19 loslegen.

Henri Schümann und Jason Bissi-Mouelle wiederum werden das Auftaktprogramm der U21 mit durchziehen. Der 17-jährige Mittelfeldmann und der 18-jährige Innenverteidiger haben bereits Regionalliga-Erfahrung, sie können aber auch in der neuen Saison noch in der U19 spielen und dort in Ruhe reifen. Sowohl Schümann als auch Bissi-Mouelle durften in der Vergangenheit schon bei Merlin Polzin vorspielen. Auch in Zukunft wird der Profitrainer ein genaues Auge auf die U19- und U21-Talente haben.

Startet der HSV wieder mit Problemen in die Regionalliga?

Die meisten verabschiedeten Nachwuchskicker haben mittlerweile übrigens neue Klubs gefunden – darunter Tuppeck (SC Wiedenbrück), Bornschein (VfL Osnabrück), Yalcinkaya (SC Verl), Lamce (SC Weiche Flensburg), Kramer (SV Rödinghausen), Reimers (Holstein Kiel) und Prabakaran (VfV Hildesheim). Posadas, Kiveta, Nabe, Megeed und der eigentlich kräftig umworbene Torjäger Boakye sind dagegen noch nicht fündig geworden – und werden Stand jetzt am 1. Juli erst einmal vereinslos sein.

Die neue Regionalliga-Spielzeit wird am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August beginnen. Es würde nicht verwundern, wenn die HSV-U21 angesichts des Umbruchs erneut mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat. So war es auch in der Vorsaison – die das Anderer-Team letztlich aber ohne Abstiegsnöte auf dem zehnten Rang beendete. Jetzt wartet eine neue große Challenge.