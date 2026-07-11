Miro Muheim spielt sich bei der WM in den Fokus. Hinter seiner Zukunft beim HSV steht noch ein Fragezeichen. Für die Hamburger sind auch wirtschaftliche Aspekte entscheidend.

An diesem Wochenende richten sich viele Blicke aus dem HSV-Umfeld wieder in Richtung USA. Ersatztorhüter Sander Tangvik trifft an diesem Samstagabend um 23 Uhr in Miami mit Norwegen im WM-Viertelfinale auf England. In der Nacht zu Sonntag spielt Miro Muheim um 3 Uhr mit der Schweiz gegen Weltmeister Argentinien. „Das ist für uns als HSV etwas ganz Besonderes, wir drücken beiden die Daumen“, sagt Merlin Polzin. Doch wie kann der HSV-Coach mit dem Duo für die neue Saison planen? Vor allem hinter Muheims Zukunft steht weiterhin ein Fragezeichen.

Für Tangvik ist die WM vor allem ein emotionales Erlebnis als Zuschauer. Er ist im Team der Norweger lediglich dritter Torhüter und wird in erster Linie auf dem Trainingsplatz gebraucht. Nach dem Turnier wird er noch einige Wochen Sonderurlaub bekommen, anschließend geht es für ihn zurück zum HSV. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2030. Ein Abschied aus Hamburg ist für den 23-Jährigen, der erst im vergangenen Winter in den Volkspark gewechselt war, kein Thema. Anders stellt sich die Situation bei Muheim dar.

Zwei Joker-Einsätze gab es für Muheim bislang bei der WM

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Bislang kam der Linksverteidiger bei der WM zu zwei Joker-Einsätzen für die Schweiz. Nach einem unglücklichen Auftakt mit einem Eigentor zeigte er zuletzt im Achtelfinale gegen Kolumbien eine stabile Leistung. Damit hat sich der 28-Jährige auch bei potenziellen Interessenten wieder in den Vordergrund gespielt. Sein Vertrag beim HSV läuft nur noch ein Jahr.

Verlängert Muheim in Hamburg oder wird er in diesem Sommer verkauft? Konkret beschäftigen will sich Polzin mit dieser Frage bisher nicht. Stand jetzt hat er den Schweizer für die kommende Saison fest eingeplant. „Miro ist ein ganz wichtiger Spieler“, sagt der HSV-Coach. Auf der anderen Seite ist ihm jedoch auch klar, dass in das Transferthema noch Bewegung kommen könnte, sollte Muheim mit seinen guten Leistungen Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken.

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HSV kann Transfereinnahmen in diesem Sommer gut gebrauchen

Sollte das der Fall sein, will Polzin mit Sportdirektor Claus Costa das Gespräch suchen und besprechen, „was da vielleicht auch Vereinsentscheidungen sind, da es nicht immer nur um die sportliche Thematik geht“. Im Klartext bedeutet das: Auch der wirtschaftliche Aspekt wird für den HSV entscheidend sein. Ohne Vertragsverlängerung kann der Verein nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für Muheim erzielen. Dieses Geld könnten die Hamburger für ihre Transferpläne in der anstehenden Spielzeit grundsätzlich gut gebrauchen.

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Wie sich das Thema weiterentwickelt, wird auch vom WM-Viertelfinale der Schweizer gegen Argentinien und einem möglichen Einsatz Muheims abhängen. Der HSV wird dabei kräftig die Daumen drücken. In den Vordergrund wird die Zukunftsfrage jedoch erst nach der WM rücken. Bis zum Transferschluss in diesem Sommer sind es noch mehr als sieben Wochen. Bis dahin wird es auf dem Markt definitiv noch viel Bewegung geben. Welche Rolle Muheim dabei am Ende spielt, bleibt für den HSV eine spannende Frage.