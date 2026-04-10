Topspieler fallen aus: Wie besetzt Polzin seine HSV-Notelf in Stuttgart?

Eigentlich sollte sich die Personallage beim HSV mit Blick auf das Stuttgart-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) entspannen. Passiert ist das allerdings nicht. Vielmehr hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Zwar kann Trainer Merlin Polzin wieder auf Nicolai Remberg und wohl auch zumindest teilweise auf Nicolás Capaldo zurückgreifen. Dafür fallen neben Miro Muheim (Rot-Sperre) unter anderem mit Luka Vuskovic und Albert Sambi Lokonga zwei Schlüsselspieler aus.

Vuskovic hatte sich am Dienstag auf dem Trainingsplatz eine Knieprellung zugezogen und kann seitdem nur individuell arbeiten. Sambi Lokonga erwischte es am Donnerstag. Der Belgier klagte plötzlich über Oberschenkelprobleme und musste die Einheit im Volkspark abbrechen. Für beide wird die Zeit bis zum Stuttgart-Spiel nicht reichen. Das verkündete der HSV-Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auftritt beim VfB.

Daniel Elfadli rückt wird in der Startelf gebraucht

Wie will Polzin das Duo ersetzen? Für den HSV-Coach ist das eine ziemlich knifflige Aufgabe. Denn gerade in der Abwehr und im zentralen Mittelfeld ist die Personaldecke sehr dünn. Daniel Elfadli wird in jedem Fall Teil der Lösung sein. Offen ist allerdings, ob er im Mittelfeld oder in der Abwehr gebraucht wird. Entscheidend wird sein, wie Capaldo für das Stuttgart-Spiel eingeplant werden kann.

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Der Argentinier ist nach mehr als einem Monat Pause wegen einer Bauchmuskelverletzung erst Mitte der Woche wieder in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob er in Stuttgart wieder zum Kader gehören wird, soll final erst nach dem Abschlusstraining am Samstag entschieden werden. Die Tendenz sieht gut aus. Offen ist allerdings, ob er nach der langen Pause direkt wieder von Anfang an spielen kann oder ob das Risiko dafür zu groß wäre.

Grønbæk nach HSV-Debüt direkt wieder gefordert

Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Capaldo zunächst auf der Bank sitzt und Elfadli dann als Verteidiger in der Dreierkette gebraucht wird. Für den Platz von Sambi Lokonga im zentralen Mittelfeld dürfte Albert Grønbæk, der gerade beim 1:1 gegen Augsburg sein HSV-Debüt gefeiert hat, die erste Wahl sein. Viel mehr Alternativen gibt es dort für Polzin nicht mehr. Eine weitere wäre Fábio Vieira. Der ist allerdings eigentlich etwas weiter vorne eingeplant.

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„Es werden ein paar Jungs einspringen, die in den vergangenen Monaten nicht so viel Aufmerksamkeit hatten“, sagt Polzin über die Personallage vor dem Stuttgart-Spiel. Gleichzeitig betonte der Coach, dass sowohl Vuskovic als auch Sambi Lokonga eine Woche später beim Nordderby in Bremen wieder dabei sein können. Das gleiche gilt für Bakery Jatta, der in Stuttgart auch noch einmal aussetzen muss.