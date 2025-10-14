Kumpel-Treffen in Norwegen: Zwei treffsichere HSV-Juwelen im Duell

Das wird ein Highlight für alle HSV-Fans. In der Bundesliga geht es für die Hamburger erst am Samstag mit dem Gastspiel bei RB Leipzig weiter. Doch schon an diesem Dienstag gibt es einen anderen Leckerbissen, bei dem zwei HSV-Spieler im Mittelpunkt stehen. Beim U19-Länderspiel zwischen Deutschland und Norwegen treffen Hamburgs Juwelen Otto Stange und Alexander Røssing-Lelesiit im direkten Duell aufeinander.

In der norwegischen Stadt Skien treten die U19-Nationalmannschaften aus Deutschland, Norwegen, Armenien und dem Kosovo in dieser Länderspielpause zur Qualifikationsrunde für die U19-Europameisterschaft gegeneinander an. Nach zwei Spielen, zwei Siegen und null Gegentoren führen Deutschland und Norwegen die Gruppe an. Zum Abschluss kommt es an diesem Dienstag zum Spitzenspiel beider Teams. Aus HSV-Sicht lohnt sich ein Blick auf beide Mannschaften.

HSV-Talente Stange und Røssing-Lelesiit treffen im Nationalteam

Stange, der aktuell vom HSV an den Zweitligisten Elversberg verliehen ist, glänzte zum Auftakt der EM-Qualifikationsspiele mit einem Tor und einer Vorlage beim 7:0 gegen Armenien. Røssing-Lelesiit traf im ersten Spiel für Norwegen beim 4:0 gegen den Kosovo doppelt. Beim zweiten Auftritt wurden beide geschont: Stange kam bei Deutschlands 5:0-Sieg gegen den Kosovo am Wochenende nicht zum Einsatz, Røssing-Lelesiit durfte bei Norwegens 4:0 gegen Armenien nur 21 Minuten als Joker spielen.

Nicht nur in Elversberg hat Otto Stange seinen Torriecher entdeckt. Auch für die deutsche U19 traf er jetzt. IMAGO/Fussball-News Saarland Nicht nur in Elversberg hat Otto Stange seinen Torriecher entdeckt. Auch für die deutsche U19 traf er jetzt.

Am Dienstag sollen beide wieder mehr Spielzeit bekommen. Auf das HSV-Duo wartet dabei ein echtes Kumpel-Duell. Die beiden 18-Jährigen verstehen sich auch abseits des Platzes bestens. Doch während des Spiels muss die Freundschaft für 90 Minuten ruhen. Anpfiff in der Skagerrak-Arena in Skien ist um 17 Uhr. Die Partie wird live in der Sky Sport App und auf YouTube übertragen.

Nach dem Spiel dürfte ein Trikottausch folgen. Im Anschluss trennen sich die Wege dann zumindest für den Moment wieder. Für Røssing-Lelesiit geht es zurück zum HSV, wo die Vorbereitung auf das anstehende Bundesliga-Spiel in Leipzig ansteht. Stange tritt am Sonntag mit Zweitliga-Spitzenreiter Elversberg gegen Greuther Fürth an.