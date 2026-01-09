mopo plus logo
Stefan Kuntz im Spielertunnel des HSV

Für Stefan Kuntz endete seine HSV-Zeit kurz nach Neujahr. Foto: WITTERS

paidZwei große Namen signalisieren Interesse – kommt erst im Sommer ein neuer HSV-Boss?

Seine Handlungsfähigkeit stellte der HSV gerade erst in dieser Woche unter Beweis. Finanzvorstand Eric Huwer und Sportdirektor Claus Costa finalisierten den Deal mit Southamptons Leih-Stürmer Damion Downs und tüteten den ersten Zugang des Winters ein. Grundsätzlich aber will und wird der Aufsichtsrat des Vereins die Lücke schließen, die nach dem Abgang von Sportvorstand Stefan Kuntz entstanden ist. Doch bis es zu einer Lösung kommt, könnten noch einige Monate vergehen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

