Zwei Ex-HSV-Profis als Helden! Wilder erster Zweitliga-Samstag ohne Hamburg

Erstmals seit 2018 ist die 2. Bundesliga ohne den HSV in die Saison gestartet. Nach Schalkes 2:1-Sieg zum Auftakt am Freitagabend gegen Hertha gab es einen ersten wilden Samstagnachmittag – mit zwei Ex-Hamburgern als Helden!

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat dabei den Start verpatzt. Beim SC Paderborn unterlag das Team von Trainer Marcel Rapp mit 1:2, beim SCP feierte der neue Coach Ralf Kettemann dank des späten Treffers des Ex-HSV-Profis Filip Bilbija (90.+9) hingegen ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt.

Bilbija lässt Paderborn gegen Kiel jubeln

Verteidiger Marcel Hoffmeier hatte Paderborn in Führung gebracht (29.), Armin Gigovic besorgte mit einem traumhaften Freistoß den Ausgleich für Kiel (85.). Doch den Schlusspunkt setzte Bilbija – und ließ den Tabellenvierten der Vorsaison jubeln.

Paderborns Filip Bilbija (l.) erzielte gegen Kiel den 2:1-Siegtreffer. IMAGO / Ulrich Hufnagel Paderborns Filip Bilbija (l.) erzielte gegen Kiel den 2:1-Siegtreffer.

Poreba und Rohr feiern Elversberger Erfolg gegen Nürnberg

Die SV Elversberg hat derweil den 1. FC Nürnberg dank eines Treffers in der Schlussphase mit 1:0 besiegt. Das Tor der SVE gegen die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose erzielte der Ex-Hamburger Maximilian Rohr per Kopf nach einem Eckball in der 90. Minute. Der gerade vom HSV ausgeliehene Lukasz Poreba war als Joker dabei und durfte mitfeiern.

Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Schiedsrichter Eric Weisbach nach einem Foulspiel des Ex-Hamburgers an Gyamerah an Rafael Lubach auf Elfmeter für den Club entschieden. Weil das Vergehen außerhalb des Strafraums war, entschied der Unparteiische nach Überprüfung durch den Videobeweis auf Freistoß. Diesen setzte Lubach an die Latte.

Wanitzek führt KSC zum Sieg über Münster

Angeführt vom starken Kapitän Marvin Wanitzek ist der ambitionierte Karlsruher SC erfolgreich gestartet. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner besiegte Preußen Münster etwas glücklich mit 3:2 und sorgte damit für ein missglücktes Pflichtspiel-Debüt von Gäste-Coach Alexander Ende.

Louey Ben Farhat (7.) und der auffällige Wanitzek (22.) brachten den KSC zunächst in Führung. Die Gäste verkürzten durch Etienne Amenyido (32.) und glichen in Unterzahl durch Lars Lokotsch (80.) aus. Niko Koulis (62.) hatte zuvor die Rote Karte nach einer Notbremse gesehen. Lilian Egloff (88.) sicherte Karlsruhe aber drei Punkte.

Darmstadts Lidberg schießt Bochum ab

Der VfL Bochum hat nach dem Abstieg gleich einen herben Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Dietr Heckink verlor bei Darmstadt 98 um den Dreifachtorschützen Isac Lidberg klar mit 1:4 (1:2). Der 18. der Bundesliga-Vorsaison findet sich nun auch im Unterhaus zunächst am Tabellenende wieder, während sich Darmstadt an die Spitze setzt.

Lidberg (5., 45.+1, 48.), schon in der Vorsaison mit 14 Treffern bester Torschütze der von Florian Kohfeldt trainierten Lilien, traf vor 17.500 Zuschauern am Böllenfalltor schon vor der Pause doppelt und legte kurz nach dem Seitenwechsel nach. Anschließend erhöhte Aleksandar Vukotic (56.), Moritz Broschinski (34.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Im ersten Topspiel der Saison empfängt Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstagabend Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, RTL und Sky live). (dpa/sid/la)