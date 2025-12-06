Zusatz-Option für Polzin im Derby: HSV-Profi meldet sich beim Abschlusstraining fit

Es war ein ungewohntes Bild im Volkspark. Normalerweise findet das HSV-Abschlusstraining immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Vor dem Nordderby gegen Werder Bremen gab es am Samstag eine Ausnahme. Zumindest teilweise durften die Fans diesmal zuschauen. Auch die MOPO war dabei und sah, welche Spieler fit für den Sonntag sind – und welche Profis nicht eingeplant werden.

Um 11 Uhr ging es für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin bei frostigen Temperaturen zur letzten Einheit vor dem Bremen-Spiel auf den Platz. Rund 30 Fans verfolgten das Training. Auf dem Rasen standen insgesamt 21 Feldspieler und zwei Torhüter.

Zwei fitte HSV-Profis fehlen beim Abschlusstraining

Neben den ohnehin verletzten Warmed Omari, Robert Glatzel und Alexander Røssing-Lelesiit fehlten auch Silvan Hefti und Noah Katterbach. Die beiden Außenverteidiger spielen damit im Nordderby keine Rolle. Ansonsten waren alle Profis beim Abschlusstraining dabei – auch Yussuf Poulsen und Daniel Elfadli.

Nach gut drei Wochen Zwangspause (Muskelfaserriss) ist Yussuf Poulsen wieder einsatzbereit für den HSV. WITTERS Nach gut drei Wochen Zwangspause (Muskelfaserriss) ist Yussuf Poulsen wieder einsatzbereit für den HSV.

Poulsen hatte sich Mitte November einen Muskelfaserriss zugezogen. Stück für Stück wurde er in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining integriert. Pünktlich zum Nordderby ist er vollständig zurück und am Sonntag gegen Bremen dabei. Alles andere wäre eine Überraschung. Polzin kann sich im Angriff über eine Option mehr freuen.

Auch Elfadli, der seit Anfang November wegen einer Adduktorenverletzung pausieren musste, steht kurz vor seinem HSV-Comeback. Das Bremen-Spiel kommt für ihn allerdings vermutlich noch etwas zu früh. So sieht jedenfalls die Tendenz aus.

Wen streicht Polzin alles noch aus dem Derby-Kader?

Neben Elfadli müssen zwei weitere Feldspieler, die am Samstag noch auf dem Platz standen, aus dem Kader für das Nordderby gestrichen werden. In der Defensive könnte es Aboubaka Soumahoro oder Jonas Meffert treffen. In der Offensive muss Polzin zwischen Immanuel Pherai, Emir Sahiti und Bakery Jatta entscheiden. Für alle wird sicher kein Platz im Aufgebot sein.

Die Auflösung gibt es am Sonntag. Klar ist schon jetzt: Auf Poulsen kann Polzin ab sofort wieder setzen. Ein Einsatz und ein Tor gegen Bremen würden für ihn passen. Werder ist neben seinem Ex-Verein Leipzig der einzige aktuelle Bundesliga-Klub, gegen den er bislang noch keinen Treffer erzielt hat. Dies im Nordderby zu ändern, wäre ganz sicher nicht der falsche Zeitpunkt.