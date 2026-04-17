Zurück in der Startelf: Wird Glatzel für den HSV wieder zum Derby-Helden?

Mit Daniel Heuer Fernandes, Bakery Jatta, Robert Glatzel und Miro Muheim haben immerhin vier Profis aus dem aktuellen HSV-Kader schon ein Nordderby im Bremer Weserstadion erlebt. Zumindest drei von ihnen werden auch an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) dabei sein. Gerade für Glatzel könnte es ein ganz besonderer Auftritt werden.

Den 3:2-Erfolg in der Hinrunde gegen Bremen hat Glatzel verletzt verpasst. In die Rolle der Derby-Helden schlüpften die HSV-Torschützen Albert Sambi Lokonga, Luka Vuskovic und Yussuf Poulsen. Jetzt werden neue Helden gesucht. Glatzel hat definitiv das Potenzial dazu – und er weiß auch, wie sich das anfühlt.

In zwei Nordderbys hat Glatzel bislang zwei Tore erzielt

Das letzte Nordderby in Bremen liegt viereinhalb Jahre zurück. Damals trafen sich beide Vereine in der Zweiten Liga. Der HSV siegte im Weserstadion mit 2:0. Glatzel hatte bereits nach zwei Minuten zur 1:0-Führung getroffen. Auch beim Rückspiel im Volkspark, das die Hamburger mit 2:3 verloren, war der Stürmer mit einem Tor und einer Vorlage der beste HSV-Profi.

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Folgt am Samstag Glatzels dritter Werder-Streich im Nordderby? Die Chancen auf einen Startelfplatz stehen für den Angreifer sehr gut. Im Laufe der Woche präsentierte er sich auf dem Trainingsplatz auffällig treffsicher. Nach zwischenzeitlichen Differenzen hat zuletzt auch HSV-Coach Merlin Polzin wieder auf den Angreifer wieder gesetzt. Beim 1:1 gegen Augsburg stand er in der Startelf, beim 0:4 in Stuttgart durfte der 32-Jährige für 30 Minuten als Joker ran.

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Vor allem an der Seite von Ransford Königsdörffer hat Glatzel in dieser Saison im HSV-Sturm schon mehrfach gut funktioniert. So soll es jetzt auch am Samstag im Nordderby sein. Diesmal wieder in der Startelf. Das liegt dem Angreifer besonders gut. In vier Spielen durfte Glatzel in dieser Saison bislang von Beginn an ran. Dabei sammelte er alle seine bisherigen drei Scorerpunkte – ein Tor und zwei Vorlagen. Geht es in Bremen so weiter, tritt er am Samstag womöglich mal wieder als Derby-Held die Rückreise nach Hamburg an.