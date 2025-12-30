Zum Jahresstart: HSV-Überraschung für die Fans – alle Infos zum Trainingsauftakt

Die letzten Züge dieses für sie so ereignisreichen Jahres können die HSV-Profis noch speziell nach ihren Wünschen genießen, in Kürze aber hat die Urlaubszeit ein Ende. Spätestens am Neujahrstag dürften auch die letzten Spieler des Aufsteigers wieder in Hamburg eintrudeln – denn bereits am 2. Januar startet im Volkspark die Rückrunden-Vorbereitung. Für die Fans gibt es dabei gleich gute Nachrichten.

Die Vorhut ist schon wieder am Start. Robert Glatzel, Jean-Luc Dompé und Warmed Omari zeigten sich am Dienstag bester Laune, als sie auf den Trainingsplätzen schufteten. Unter der Anleitung von Athletik-Trainer Christoph Zaar absolvierte das Trio eine einstündige Einheit auf dem Platz.

Glatzel und Dompé hoffen auf ein schnelles HSV-Comeback

Während Glatzel (auskurierter Muskelfaserriss) und Dompé (Achillessehnenprobleme) schon direkt nach der kurzen Winterpause in Freiburg (10.1.) wieder zur Verfügung stehen wollen, wird sich Omari nach seiner Ende September zugezogenen schweren Sprunggelenksverletzung und entsprechend längerer Ausfallzeit noch ein wenig gedulden müssen. Auch Alexander Røssing-Lelesiit (Muskelfaserriss) schuftet bereits für sein Comeback. Das allerdings bislang in seiner Heimat Norwegen.

Am Freitag werden die Profis dann wieder vereint in ihrem Trainingstrakt zusammenfinden und sich ein frohes neues Jahr wünschen. Ab 15 Uhr geht es dann zur ersten Einheit der Winter-Vorbereitung auf die Plätze. Ob Jonas Meffert, der vor einem Wechsel zu Holstein Kiel steht, dann noch dabei sein wird, ist ungewiss. Neuzugänge werden noch nicht erwartet.

HSV-Fans können in dieser Woche jedes Training verfolgen

Gut für die Fans: In der ersten Woche des Jahres verzichtet der HSV noch auf die Durchführung von Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sowohl am Freitag wie auch am Samstag und Sonntag (jeweils 11 Uhr) können alle Anhänger dabei sein. Warme Klamotten sind zu empfehlen, denn an allen drei Tagen werden Temperaturen unter der Gefrierzone erwartet. Erst in der kommenden Woche soll dann wieder mehrfach geheim trainiert werden.

Auf ein Testspiel wird der HSV in diesem Winter aufgrund der nur kurzen Pause aller Voraussicht nach verzichten. Angedacht war bislang lediglich ein interner Test, der in der kommenden Woche stattfinden soll.