Fünf HSV-Profis haben nur noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Hinzu kommen die fünf Leihspieler. Gespräche über mögliche Vertragsverlängerungen gibt es aktuell mit keinem dieser Spieler – und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Anders verhält es sich bei der Zukunft der sportlichen Führung im Volkspark: Bei Vorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa sollen nach MOPO-Informationen zeitnah wichtige Vertragsentscheidungen fallen.



