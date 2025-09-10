Zittern um den Kader-Platz! HSV-Stürmer Glatzel kämpft um sein größtes Spiel

Vier Jahre lang war Robert Glatzel Hamburgs Tor-Garant. Auch wenn er mal verletzt fehlte, zweifelte niemand an der Bedeutung des Angreifers für den HSV. Nach dem Aufstieg aber haben sich die Vorzeichen geändert: Noch ist Glatzel nicht in der Bundesliga angekommen, aufgrund von Fußproblemen verpasste er die ersten beiden Partien. Nun muss der 31-Jährige um das für ihn vielleicht wichtigste Spiel der Saison zittern. Davon abgesehen, gab es am Mittwoch aus personeller Sicht gleich mehrere gute Nachrichten im Volkspark.

Die Partie bei den Bayern (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) hatte Glatzel schon direkt nach der Bekanntgabe des Spielplans rot auf seinem Kalender markiert. „Das werden sehr schwere Aufgaben, auf die ich mich aber sehr freue“, sagte der Angreifer im MOPO-Interview über die Begegnungen mit dem Rekordmeister und stellte fest: „Gerade als gebürtiger Münchner, der mit den Bayern aufgewachsen ist, sind das sehr große Highlights.“

HSV-Trainer Polzin muss sieben Profis aus dem Aufgebot streichen

Aber ist Glatzel auch wirklich dabei, wenn der HSV-Tross sich am Freitagnachmittag auf den Weg in die bayrische Landeshauptstadt macht? Zwar drängt er nach überstandener Verletzung auf seine Rückkehr in den Kader, steht damit aber nicht allein. Gleich sieben Profis wird Trainer Merlin Polzin vor dem Ritt zum Rekordmeister enttäuschen und aus dem Aufgebot streichen müssen.

Sollte Glatzel nicht für sein Highlight-Spiel in seiner Heimatstadt nominiert werden, würde ihn das bis ins Mark treffen. Verständlich, denn er musste lange auf diese Gelegenheit warten. Erst einmal, im April 2019, war ihm ein Auftritt in der Allianz-Arena vergönnt, beim spektakulären 4:5 im Pokal mit Heidenheim schoss er drei Tore. Ist er auch diesmal dabei?

Talent Stange verließ den HSV in Richtung Elversberg

Profitieren könnte Glatzel vom Abgang Otto Stanges. Der U19-Nationalspieler wechselte auf Leihbasis bis Saisonende nach Elversberg, machte damit einen Kaderplatz frei. Dazu ist Giorgi Gocholeishvili (Gelb-Rot) gesperrt. Aber: Mit Fábio Vieira und Albert Sambi Lokonga dürften zwei Zugänge ihre Plätze im Aufgebot sicher haben. Für Glatzel müsste also noch ein anderer Profi weichen.

Einer der größten Tage seiner Karriere: Im Frühjahr 2019 traf Robert Glatzel im Pokal drei Mal für Heidenheim in München. Imago/De Fodi Einer der größten Tage seiner Karriere: Im Frühjahr 2019 traf Robert Glatzel im Pokal dreimal für Heidenheim in München.

Unabhängig vom Spiel in München muss sich der Torjäger vom Dienst erst noch an seine neue Rolle beim HSV gewöhnen. Nach starken 73 Treffern in 115 Zweitligaspielen ist Glatzel aktuell nur noch die Nummer drei im Hamburger Sturm, hinter Ransford Königsdörffer und Yussuf Poulsen. Auch der neue Kapitän ist mittlerweile komplett genesen. Für Glatzel bliebe damit, wenn überhaupt, in München nur die Joker-Rolle. Besser als gar nichts. Und wie man bei den Bayern trifft, weiß er ja …

Das Hauen und Stechen um die Kaderplätze wird sich an den letzten beiden Trainingstagen im Volkspark fortsetzen. Am Mittwoch gab es gleich mehrere gute Nachrichten: Sambi Lokonga, bei dem die Belastung tags zuvor noch gesteuert worden war, stand die Einheit problemlos durch, ebenso wie Jean-Luc Dompé. Die Nationalspieler Miro Muheim (Schweiz) und Daniel Peretz (Israel) trainierten nach ihren Länderspielreisen ebenfalls komplett mit.