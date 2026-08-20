Bislang war Henrik Köncke neben seinem Engagement beim HSV für Hapag Lloyd tätig. Damit ist Schluss. Im Verein laufen offenbar Gespräche über weitreichende Veränderungen.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Henrik Köncke Präsident des HSV. Bislang übte er dieses Amt neben seinem Hauptberuf als sogenannter Director Global Terminal Procurement bei Hapag Lloyd aus. Damit ist nun Schluss. Wie er am Donnerstag auf LinkedIn mitteilte, ist Köncke aus diesem Job ausgeschieden.

„Zeit, die Leinen zu lösen und einen neuen Kurs zu setzen“, überschrieb der 35-Jährige seinen Post. Nach elf Jahren in dem Transport- und Logistikunternehmen habe er das Gefühl gehabt, „dass ich woanders mehr gebraucht werde – und zwar mit vollem Fokus“. Gemeint ist sein Präsidentenposten beim HSV, den er zurzeit ehrenamtlich ausübt.

Das allerdings könnte sich ändern. Wie das „Abendblatt“ berichtet, laufen beim HSV seit einiger Zeit Gespräche über eine Professionalisierung im e.V. – und die Umstellung auf ein hauptamtliches, bezahltes Präsidium, wie sie etwa Stadtrivale St. Pauli bereits 2022 vorgenommen hat, damit die Präsidiumsmitglieder der zunehmenden Fülle an Aufgaben gerecht werden können.

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Köncke will auch als ehrenamtlicher Präsident weitermachen

Er habe rund ein Jahr versucht, „zwei Welten zu verbinden: zwei Jobs, die weit mehr als reine Arbeit sind – vielmehr Leidenschaft und Identifikation“, schrieb Köncke. „Doch wenn zwei Rollen gleichermaßen viel verlangen, bleibt am Ende kaum Raum für einen selbst. Und so liegt meines Erachtens Stärke am Ende nicht im Festhalten, sondern im Loslassen und im Erkennen“, betonte er, bedankte sich bei Weggefährten und blickte voraus.

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Der HSV stehe gerade „an einem Punkt, an dem Weichen gestellt werden, die den Verein über Jahre prägen werden. Genau in dieser Phase möchte ich nicht nur nebenbei dabei sein, sondern mit voller Aufmerksamkeit, um allen Mitgliedern und diesem Verein gerecht zu werden“. Laut „Abendblatt“ auch dann, wenn es keine Entscheidung für eine Umstellung auf ein hauptamtliches Präsidium geben sollte.

Beim HSV entscheidet der Beirat, ob Präsidiumsmitglieder hauptamtlich tätig sind

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Er habe sich „entschieden, mir bewusst Zeit zu nehmen. Zeit für den HSV, gerade jetzt. Zeit zum Nachdenken. Und auch Zeit für die Frage, wie es beruflich für mich weitergeht. Eine Frage, die ich heute bewusst offenlasse, statt sie überstürzt zu beantworten.“

Laut Vereinssatzung entscheidet der Beirat, „ob die Präsidiumsmitglieder ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig sind“, wie es unter §19 heißt. Auch für eventuelle Vergütungen ist er zuständig. Ob es so weit kommt, bleibt abzuwarten. (max)