„Zeichen, dass wir ins Ausland müssen“: HSV-Held Selke wieder beklaut

Davie Selke hat die ersten Testspiele mit Basaksehir Istanbul bereits hinter sich. Vergangene Woche testete sein neuer Klub im Zuge eines Alpen-Trainingslagers erst gegen den österreichischen Regionalligisten SVG Reichenau, danach gegen Fortuna Düsseldorf. Und am Donnerstag wartet nun das erste Pflichtspiel, auswärts in der Qualifikation zur Conference League beim bulgarischen Erstligisten Cherno More. Während der Ex-HSV-Star also viel reist, weilt seine Familie noch in Hamburg. Seine Frau Evelyn gab am Mittwoch einige Einblicke.

Auch, weil während des Aufstiegsspiels gegen Ulm (6:1) in ihre Wohnung in Rotherbaum eingebrochen wurde, hat die Family zurzeit noch einige Dinge mit der Polizei zu regeln. „Ich war bei zwei Polizeistellen und habe mich mit so unnötigem Zeug befasst, das mich komplett nicht weiterbringt“, erzählte Evelyn Selke am Mittwochnachmittag in ihrer Instagram-Story. Wegen des bevorstehenden Umzugs mit Tochter Aiyana (3) habe sie derzeit viele To-dos, müsse parallel aber bei den Behörden „Fingerabdrücke abgeben, noch zum Einbruch damals“, berichtete sie weiter.

Evelyn Selke verrät: Urlaubs-Diebstahl bei Ex-HSV-Profi

Zudem seien ihre Kreditkartendaten kürzlich gehackt worden, weshalb sie eine Anzeige habe erstatten müssen. Und es gab noch mehr Vorfälle, die die Familie des Zweitliga-Torschützenkönigs in der Sommerpause umtrieben haben. „Ich weiß nicht, ob ihr es wisst“, sagte Evelyn Selke zu ihren rund 52.000 Insta-Followern: „Vor zwei, drei Wochen, im Urlaub in Griechenland, wurde Davies Geldbeutel geklaut – und dann hat er neue Karten beauftragt, die wurden in Deutschland geklaut und damit wurde auch eingekauft.“ Der HSV-Profi hatte in mehreren Ländern Urlaub gemacht.

Die Gattin des 30-jährigen Stürmers schlussfolgert: „Also, bei uns ist seit dem Einbruch der Wurm drin – und alle wollen uns einfach ausnehmen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass wir einfach ins Ausland ziehen müssen.“

Davie Selke will mit Basaksehir in die Conference League

Evelyn Selke kündigte an, dass die Familie ihren Wohnort in Hamburg zeitnah abmelden würde. Gemeinsam wollen sie in Istanbul neu starten – mit diesem Wunsch: „Hoffentlich sind die Türken ein bisschen netter zu uns.“ Zumindest der Empfang des Hamburger Aufstiegshelden in der türkischen Hauptstadt war vor eineinhalb Wochen herzlich.

„Man muss gehen, wenn es am schönsten ist“, schrieb Evelyn Selke am 11. Juli zu einem Bild, das die Family nach der Vertragsunterschrift im Fatih-Terim-Stadion von Basaksehir zeigt. Ihre Ankündigung: „Für uns beginnt ein ganz neues Kapitel im Ausland, und wir sind bereit dafür.“ Ex-HSV-Angreifer Selke wurde bereits die Ehre zuteil, das neue Auswärtstrikot des Erstligisten aus der Süper Lig zu präsentieren. Er trägt die Nummer 9. Am Dienstag bestieg Selke dann den Flieger nach Bulgarien, wo er am Donnerstagabend (Anpfiff 19 Uhr) so richtig für Basaksehir loslegen will.