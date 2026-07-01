Seit zehn Jahren ist Bakery Jatta mittlerweile HSV-Profi – ein Jubiläum, das der Verein zum Anlass nahm, dem Gambier auf eine ganz besondere Weise zu danken. Dabei heraus kam ein Video, das Jatta wohl auf ewig ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.

Die Herzen fliegen ihm zu: Seit seinem ersten HSV-Tag zählt Bakery Jatta zu den Publikumslieblingen im Volkspark. Witters

Zehn Jahre Bakery Jatta beim HSV – wer hätte das gedacht, als der Gambier im Sommer 2016 als Profi im Volkspark begann? Am heutigen Mittwoch feiert der Offensivmann sein Dienstjubiläum und dürfte extrem gerührt gewesen sein, als er morgens auf sein Smartphone schaute. Denn der HSV hatte für Jatta eine ganz besondere Überraschung parat.

Noch genießt der 28-Jährige seine letzten Urlaubstage des Sommers, ab kommender Woche aber wird er wieder in den Volkspark düsen – so, wie er es seit zehn Jahren macht. Weit mehr als hundert Mitspieler sitzen oder saßen im Verlauf der Jahre neben ihm im Umkleideraum und betraten mit ihm den Trainingsplatz. Zehn von ihnen bat der HSV nun, Jatta ein Glückwunsch-Video zu schicken. Dabei heraus kam ein Präsent der ganz besonderen Art.





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Ex-HSV-Kapitän Sakai schickt Jatta Grüße aus Japan

„Seit Deinem ersten Tag hast Du unglaublich hart trainiert und Dich großartig entwickelt“, lobte Ex-HSV-Profi Gotoku Sakai (spielt jetzt für den japanischen Erstligisten Vissel Kobe) und schickte Grüße aus Fernost. In Japan urlaubten auch Jonas Meffert (spielt jetzt in Kiel) und Robert Glatzel (wechselte gerade nach Wolfsburg), als sie dort gemeinsam ihr Video aufnahmen. „Du hast jetzt schon zehn Jahre für diesen unfassbaren Verein gespielt, das ist wirklich unglaublich“, sagte Meffert. „Du kannst so stolz auf Dich sein. Es werden noch viele weitere Jahre kommen.“ Glatzel ergänzte: „Du bist so ein herzensguter Mensch, ein richtig guter Freund von uns geworden. Du hast uns immer unterstützt, immer geholfen, wo Du konntest. Nur das Beste für Dich, Baka.“

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Einer der besten Freunde Jattas beim HSV war Rick van Drongelen. Der Niederländer, der für den türkischen Erstligisten Samsunspor kickt, schickte ganz besonders herzliche Grüße. „Ich bin so stolz auf das Wachstum, das Du gemacht hast. Du solltest auch sehr stolz auf Dich selbst sein. Ich liebe Dich.“ Albin Ekdal, der seine Karriere mittlerweile beendet hat, ließ Grüße aus Schweden da: „Zehn Jahre mit dem HSV-Trikot, das ist unglaublich. Ich freue mich sehr für Dich.“

Ex-HSV-Profi Schaub trifft bald im Testspiel auf Jatta

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Zu den Gratulanten zählt auch Fiete Arp (Odense BK). Der Angreifer schwärmt: „Zehn Jahre voller Emotion, zehn Jahre Verbundenheit, zehn Jahre mit so vielen unvergesslichen Momenten. Jeder, der mit dem HSV verbunden ist, ist auch mit Dir verbunden und freut sich über jeden Moment, den man schon gemeinsam geteilt hat und noch teilen wird.“ Louis Schaub, der bei Rapid Wien unter Vertrag steht, freut sich schon auf das Wiedersehen am 18. Juli, wenn er im Testspiel auf Jatta trifft: „Herzlichen Glückwunsch und bleib so, wie Du bist.“

Besondere Beziehung: Sebastian Schonlau (r.) war vier Jahre lang Jattas Kapitän beim HSV. Witters

Eine ganz besondere Beziehung zu Jatta pflegt auch Sebastian Schonlau. Der 31-Jährige, der bei den Vancouver Whitecaps spielt, war vier Jahre lang (2021 bis 2025) Jattas Kapitän beim HSV, sagt nun: „Ich habe es total genossen, diesen Weg auch ein Stück weit mit Dir zu gehen, Dich begleiten zu dürfen. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch, ohne den ich mir, ehrlich gesagt, den HSV auch gar nicht vorstellen kann. Deswegen ist für mich ganz klar: Auf die nächsten zehn!“

Wie lange wird Jatta beim HSV spielen?

Nichts anderes wünscht sich auch Tom Mickel, ehemals Ersatzkeeper beim HSV und nun Nachwuchs-Koordinator im Volkspark. „Du bist nach Verletzungen wieder zurückgekommen, hast Dich in Konkurrenzsituationen durchgekämpft, hast immer Dein Herz auf dem Platz gelassen“, so der 37-Jährige. Und mit Blick auf Jattas Rückennummer 18: „Jetzt bin ich mal gespannt, ob Deine Rückennummer die endgültige Jahreszahl ist, wie lange Du beim HSV bist.“

Bis dahin ist noch ein Stück zu gehen. Daniel Heuer Fernandes, der seinen HSV-Vertrag gerade verlängerte, freut sich schon auf die nächsten Jahre mit Jatta. „Du hast jetzt etwas Besonderes erreicht, worauf Du wirklich sehr stolz sein kannst“, rief der Torwart Jatta per Video zu. „Seit mittlerweile zehn Jahren die Raute auf der Brust zu tragen, ist sehr besonders und zeichnet Dich als Mensch und als Fußballer aus.“ Und weiter: „Ich bin sehr froh, jetzt seit mittlerweile sieben Jahren mit Dir zusammenzuspielen, weil ich weiß: Auf Dich ist immer Verlass. Jeder, der Dich kennt, weiß: Du bist eine Maschine, bei Dir ist alles möglich.“

Kommende Woche, wenn die HSV-Profis am 6. und 7. Juli mit ihren Leistungstests in die neue Saison starten, sehen sich Heuer Fernandes und Jatta wieder. Dann macht Jatta das, was er seit mittlerweile zehn Jahren tut: umziehen, die Raute auf die Brust – und Vollgas geben. 180 Mal tat er das in Liga zwei und wurde dort zum HSV-Rekordprofi. In der kommenden Serie will er seinen 31 Erstligaeinsätzen weitere folgen lassen.