Bräuchte man ein Symbolfoto für das Wort „Ungläubigkeit“, könnte man das Bild nehmen, das am 1. Juni 2015 von Dennis Diekmeier geschossen wurde. Der Rechtsverteidiger stand mit über seinem Kopf geschlagenen Händen vor der Gästekurve, lächelte – und wirkte im Karlsruher Wildparkstadion doch fassungslos. Denn es hatte sich ein Drama ereignet, in dem Marcelo Díaz zum größten aller Helden avancierte. Vor zehn Jahren wurde der Chilene zur HSV-Legende. In der MOPO erinnert sich Diekmeier an die magische Nacht von Karlsruhe.