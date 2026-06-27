Am 30. Juni endet für zehn Profis die HSV-Zeit. Das sorgt für einen sehr hohen Wertverlust im Kader. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.

Das Gesicht der HSV-Mannschaft wird sich in diesem Sommer deutlich verändern. Witters

Knapp die Hälfte der diesjährigen Sommerpause ist für den HSV bereits vorbei. Große Veränderungen im Kader der Hamburger sind bislang allerdings noch nicht sichtbar. Einen entscheidenden Einschnitt beim Blick auf das aktuelle Aufgebot wird es jedoch Anfang der kommenden Woche geben: In der Nacht von Montag auf Dienstag verliert der HSV mal eben knapp 100 Millionen Euro an Kaderwert.

Der 30. Juni gilt für europäische Fußballvereine als offizieller Abschluss der abgelaufenen Saison. Entsprechend laufen bis zu diesem Datum auch regelmäßig Spielerverträge aus. Beim HSV hat das in diesem Sommer massive Auswirkungen auf den Kaderwert. Der Gesamtwert wird zumindest vorübergehend um mehr als die Hälfte sinken.

Noch nie zuvor hatte der HSV einen so wertvollen Kader

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Auf dem Fußball-Portal transfermarkt.de wird die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin aktuell noch mit einem Marktwert von 176,2 Millionen Euro geführt. Das ist für den HSV ein Rekord. Nie zuvor gab es im Volkspark mit Blick auf den Marktwert ein wertvolleres Team. Ab kommenden Dienstag werden es zunächst nur noch 85,45 Millionen Euro sein.

Auf HSV-Sportdirektor Claus Costa und Trainer Merlin Polzin wartet in diesem Sommer noch sehr viel Kader-Arbeit IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Zehn Profis verlassen den HSV-Kader offiziell

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Zehn Profis aus der abgelaufenen Saison gehören dann offiziell nicht mehr zum HSV. Allein durch den Verlust der fünf Leihspieler Luka Vuskovic, Fábio Vieira, Philip Otele, Damion Downs und Giorgi Gocholeishvili verringert sich der Kaderwert der Hamburger um 88 Millionen Euro. Die Abgänge von Ransford Königsdörffer, William Mikelbrencis, Robert Glatzel, Omar Megeed und Hannes Hermann sorgen für einen weiteren Wertverlust von 9,8 Millionen Euro. Insgesamt macht das mal eben knapp 100 Millionen Euro.

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Zwar kommen ab dem 1. Juli auf der anderen Seite mit Sommer-Zugang Kofi Amoako sowie den Rückkehrern Emir Sahiti, Aboubaka Soumahoro, Immanuel Pherai und Joel Agyekum vorerst auch fünf Spieler neu in den Kader. Zusammen erreichen sie allerdings nur einen Gesamtwert von 7,05 Millionen Euro. Entsprechend ernüchternd wird die Momentaufnahme beim Blick auf den HSV-Kader Anfang Juli ausfallen.

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Der HSV muss auch in diesem Sommer auf Leihspieler setzen

Klar ist: Für den größten Wertverlust sorgen die Leihspieler – und damit die Profis, die den Hamburgern ohnehin nicht wirklich gehört haben. Allen voran ist Ausnahmespieler Vuskovic mit seinen 60 Millionen Euro zu nennen. Dass der HSV am Ende der Transferperiode wieder auf einen ähnlichen Kaderwert wie zuletzt kommen wird, ist unwahrscheinlich. Der Weg dorthin dürfte in diesem Sommer erneut nur über Leihspieler führen.

Für viele teure Einkäufe fehlt schlicht das Geld in der Kasse. Entsprechend schmerzhaft ist es, dass Spieler wie Königsdörffer oder Mikelbrencis, die ihren Marktwert in den zurückliegenden Jahren beim HSV immerhin verdoppelt haben, den Volkspark ohne Ablösesumme verlassen. Für die Zukunft muss der Verein hier nach profitableren Lösungen suchen.

Grundsätzlich hat die vergangene Saison gezeigt, dass sich in Hamburg viele Spieler auch mit Blick auf ihren Marktwert sehr positiv entwickeln können. Die besten Beispiele sind Fábio Baldé, Alexander Røssing-Lelesiit, Albert Sambi Lokonga, Nicolai Remberg, Nicolás Capaldo und Otto Stange. Zusammen haben sie in den zurückliegenden zwölf Monaten immerhin für einen Wertgewinn von 23 Millionen Euro gesorgt. Für den HSV ist das eine starke Ausbeute – auch wenn sich dieser positive Trend ab Dienstag zunächst nicht mehr im Gesamtwert des Kaders widerspiegeln wird.