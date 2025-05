Er ist der Architekt des HSV-Aufstiegs. Am vergangenen Mittwoch feierte Stefan Kuntz seinen ersten HSV-Jahrestag, aufreibende zwölf Monate liegen hinter dem Sportvorstand. 365 Tage. Unzählige Ereignisse. Viele wichtige Entscheidungen. Auch Rückschläge. Und letztlich der ganz große Triumph mit der Rückkehr in die Bundesliga. In der MOPO blickt der 62-Jährige auf die wichtigsten Momente seines ersten HSV-Jahres zurück – Schnappschuss für Schnappschuss, in seinen Worten. Das Kuntz-Stück.