Gern würde der HSV Frankfurts Elias Baum verpflichten und die Lücke auf der Rechtsverteidiger-Position schließen – doch die Nummer hängt. Zu möglichen Alternativ-Kandidaten zählt auch ein früherer HSV-Profi.

Wann kommen die nächsten HSV-Zugänge? Vor Sportdirektor Claus Costa (l.) und Trainer Merlin Polzin liegen noch anstrengende Wochen und Monate. Witters

Wann fällt im Volkspark der nächste Transfer-Stein? Früh in diesem Sommer gab der HSV die Verpflichtungen von Kofi Amoako (Dresden) und Albert Grønbæk (Rennes/nach Leihe) bekannt. Gern hätte Sportdirektor Claus Costa danach schon weitere Male zugeschlagen, biss aber häufig auf Granit – weil das Gros der Vereine und Spieler aufgrund der WM auf Zeit spielt. Auch bei einem seiner erklärten Wunschspieler muss sich der HSV weiterhin gedulden.

Längst hat der Verein sein Interesse bei Elias Baum hinterlegt. Frankfurts Rechtsverteidiger führte auch schon ein längeres Gespräch mit Trainer Merlin Polzin, der ihm verdeutlichte, welche Rolle er beim HSV einnehmen könnte. Der 20-Jährige soll von diesem Austausch sehr angetan gewesen sein. Dennoch deutet aktuell wenig bis nichts darauf hin, dass der Transfer zeitnah über die Bühne gehen könnte.

Auch Augsburg, Werder und Schalke buhlen um HSV-Wunschspieler Baum

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Wie berichtet, hat der HSV mit seinen Liga-Konkurrenten Augsburg, Werder und Schalke drei Mitbewerber, die Baum als nicht weniger attraktiv erachtet. Nach MOPO-Informationen sind weiterhin alle vier Vereine im Rennen. Ein heftiger Kampf, bei dem aber vor allem Eintracht Frankfurt zunächst mal Position beziehen müsste. Nach wie vor soll Baum noch nicht erfahren haben, ob die Hessen ihn im Sommer transferieren möchten oder eigene Pläne mit dem Talent verfolgen.

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Offen, wie lange sich der Poker hinziehen wird. Nicht auszuschließen auch, dass Baum am 11. Juli zunächst mal beim Trainingsstart der Eintracht dabei sein und die Nummer erst anschließend richtig Fahrt aufnehmen wird. Zumindest drei Millionen Euro könnte Baum an Ablöse kosten.

HSV-Sportdirektor Costa hat Alternativpläne in der Tasche

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Für den Fall, dass der HSV letztlich nicht den Zuschlag erhalten wird, arbeitet Costa längst an Alternativplänen. Noch aber sind die Hamburger bereit, auf die Entscheidung rund um Baum zu warten.

Was aber, wenn die Nummer platzt? Ein möglicher Alternativ-Kandidat hat gerade das „Go“ für einen Wechsel erhalten und ist im Volkspark zudem ein alter Bekannter. Nach zwei Spielzeiten in der Serie A (mit insgesamt 40 Einsätzen) soll Ignace Van der Brempt Como in diesem Sommer nach Möglichkeit verlassen. Trainer Cesc Fàbregas soll den Belgier in diese Pläne bereits eingeweiht haben. Die Lombarden wollen nach Rang vier und dem erstmaligen Erreichen der Champions League qualitativ erheblich zulegen.

In der Saison 2023/24 spielte Ignace Van der Brempt auf Leihbasis beim HSV. Hier bejubelt er den 1:0-Sieg im Stadtduell gegen St. Pauli. Witters





Beim HSV galt der mittlerweile 24 Jahre alte Van der Brempt einst als großes Talent mit überdurchschnittlicher Veranlagung. In der Saison 2023/24 liehen sich die Hamburger den Rechtsverteidiger aus Salzburg. Van der Brempt wurde auf Anhieb zum Stammspieler, kam aufgrund von Verletzungen aber lediglich auf 23 Zweitliga-Einsätze. Dennoch hätte der HSV ihn gern gehalten, besaß allerdings keine Kaufoption. Für eine Ablöse von fünf Millionen Euro wechselte der Spieler dann nach Como.

Van der Brempt ist offen für einen Vereinswechsel

Und jetzt? Aus Van der Brempts Umfeld ist zu hören, dass der offensivstarke Profi sich eine Rückkehr zum HSV in der Tat vorstellen könnte und grundsätzlich offen für Neues ist. Sein Vertrag in Como läuft noch bis Sommer 2028, in Sachen Ablöse läge er preislich in etwa auf Baum-Niveau. Aufgrund der Vertrags-Laufzeit wäre auch eine Leihe möglich.





Der HSV kennt die Situation rund um den Belgier. Im Volkspark beobachtet man die Lage und will nicht ausschließen, dass Van der Brempt zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Saison noch Thema werden könnte. Aktuell ist die Nummer aber allenfalls lauwarm – auch, weil die HSV-Bosse das erste Gastspiel des Rechtsfußes aufgrund des damals verpassten Aufstiegs nicht zwingend als Erfolgskapitel abgeheftet haben. Vorerst ist und bleibt Baum der erklärte Top-Kandidat.