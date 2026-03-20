Wundersame Wandlung: HSV so gut wie Bayern und Dortmund

In der Hinrunde war der HSV noch der netteste Gast der Bundesliga. Wo auch immer die Hamburger unterwegs waren, sorgten sie für volle Stadien. Drei Punkte nahm die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin auswärts jedoch nie mit. Bei acht Gastspielen holte sie nur zwei Zähler und erzielten lediglich vier Tore. Alles Vergangenheit. In der zweiten Saisonhälfte sieht das Bild komplett anders aus.

Der HSV ist neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund bislang die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die in der Rückrunde noch kein Auswärtsspiel verloren hat. Aus vier Auftritten bei St. Pauli, in Heidenheim, in Mainz und in Wolfsburg holten die Hamburger acht Punkte – bei lediglich zwei Gegentoren. Aus den fünf Rückrunden-Heimspielen gegen Mönchengladbach, Bayern, Union Berlin, Leipzig und Köln gab es zum Vergleich zwei Punkte weniger, dafür aber fünf Gegentreffer mehr.

Der Kopf spielt auswärts für den HSV eine große Rolle

Wie kam es zu der Wende? „Wir haben das Ziel, in jedem Spiel zu bestehen“, sagt Merlin Polzin. „Das Volksparkstadion hat uns in der Hinrunde durch den einen oder anderen Moment getragen. Zugleich wollten wir natürlich auch auswärts stabil auftreten.“ Zu sehen gibt es Letzteres erst in diesem Jahr. Dabei spielt offenbar auch der Kopf eine entscheidende Rolle.

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„Die Mannschaft hat zuletzt in Wolfsburg oder Mainz extrem gut gezeigt, wie sie die Spiele vom Kopf her annehmen kann. Es gelingt immer besser, sich ganz isoliert auf jedes einzelne Spiel einzulassen“, betont Polzin, der unter anderem die ziemlich üblen Platzverhältnisse zuletzt in Mainz als positives Beispiel nennt. Demnach hat die Mannschaft die ungewöhnlichen Bedingungen nicht als mögliche Ausrede genommen, sondern sich komplett darauf eingelassen und das Spiel entsprechend angepasst.

Der HSV hat diese Saison noch fünf Auswärtsspiele

In Dortmund soll die Erfolgsserie auf fremden Plätzen fortgesetzt werden. Leicht wird das sicher nicht – und zwar ganz unabhängig von der richtigen Einstellung. „Am Samstag wird es eine der größten Herausforderungen sein, in diesem Stadion und vor dieser Kulisse zu bestehen“, so Polzin. „Wir freuen uns extrem, dort performen zu dürfen. Es wird verdammt herausfordernd, aber wir haben einen Plan ausgearbeitet und hoffen, das Spiel möglichst lange offen zu halten.“

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Auswärts Richtung Klassenerhalt: In der Hinrunde noch undenkbar, mittlerweile ist das eine echte Erfolgsgeschichte. Und dieser können noch einige weitere Kapitel hinzugefügt werden. Fünf der verbleibenden acht Bundesligaspiele in dieser Saison finden für den HSV in der Fremde statt.