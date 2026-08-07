Celainy Obispo erklärt ihren Wechsel als Kapitänin von Feyenoord Rotterdam mit internationalen Spielen zum HSV. Was sie beim Team überraschte, was sie an Hamburg liebt, warum das Nordderby sofort wichtig war und wieso die WM für sie besonders war.

Für den HSV verzichtete sie auf ihr Amt als Kapitänin und auf die Teilnahme am internationalen Wettbewerb Women’s Europa Cup. Celainy Obispo wechselte vom Topklub Feyenoord Rotterdam zum Nordklub und steht dort mittlerweile seit fast einem Monat unter Vertrag. Wie es zu dem Wechsel kam, welche Rolle die Fans dabei spielten und warum die WM der Männer für die Niederländerin so besonders war.

Obispo gehört mit ihren 25 Jahren bei den HSV-Frauen zu den Erfahreneren. Das zeigt nicht nur ein Blick auf das Alter. Als erste Spielerin knackte sie in der vergangenen Saison die 100-Spiele-Marke für ihren Ex-Klub in Rotterdam. Als Innenverteidigerin kam sie in den insgesamt 105 Partien zudem auf stolze zehn Tore. Beim HSV soll sie durch ihre „wertvolle Erfahrung, Führungsstärke und hohe Qualität“ helfen, wie Christoph Rohmer, Direktor NLZ & Sportstrategie bei der Vorstellung verkündete.

Die HSV-Frauen bei einer Kanu-Tour im Trainingslager. HSV

Nach ihrer Ankunft in Hamburg ging es für Obispo und ihre neuen Teamkolleginnen erst mal ins Trainingslager im niederländischen Arnheim. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass wir das Trainingslager hier abhalten“, verriet sie in einer Medienrunde. Neben einer gemeinsamen Kanu-Fahrt und der gegebenen Freizeit liege der Fokus darauf, „fitter und besser“ zu werden.

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Obispo ist positiv überrascht von ihrem neuen Teamkolleginnen

Dass ihr Transfer schon fast einen Monat in der Vergangenheit liegt, sei „verrückt. Die Zeit ging so schnell um.“ Nach und nach wolle sie die Stadt entdecken. Dafür habe sie eine Liste vom Co-Trainer erhalten. Am besten gefalle ihr in Hamburg bislang die HafenCity. Ihre Teamkolleginnen hätten ihr die Eingewöhnungsphase vereinfacht. „Wir haben auch schon vieles neben dem Platz gemacht. Es ist schön, sie näher kennenzulernen.“ Dabei habe sie zu Beginn noch leichte Sorgen gehabt, wie die Menschen in Hamburg sind. „Sie sind so nett. Und auch offener, als ich erwartet habe. In den Niederlanden haben Deutsche eher den Stereotyp, dass sie eher verschlossen sind“.

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Keine Sorgen hatte sie hingegen, was die Fans des HSV angeht. Schon beim ersten Kontakt mit den Verantwortlichen habe sie ein „warmes Gefühl“ gespürt und sich willkommen gefühlt. Als sie für das letzte Heimspiel der vergangenen Saison gegen den FC Bayern München nach Hamburg reiste und die Partie im VIP-Bereich des Volksparkstadions verfolgte, war sie dann endgültig überzeugt.

„Ich wollte erst nach Hamburg kommen, bevor ich mich dazu entscheide, hier zu leben. Alle haben sich um mich und meine Familie gekümmert, da habe ich gelernt, wie es sein muss, wenn man Teil des Teams ist. Ich erinnere mich, wie die Fans das ganze Spiel lang gesprungen sind“, schwärmte Obispo, die sich sofort gedacht habe: „Wow! Stell dir vor, auf diesem Platz vor deinen Fans zu stehen. Das war verrückt.“ Auch, dass die HSV-Frauen in Europa in der Zuschauertabelle auf Rang vier lagen, habe sie beeindruckt.

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Nordderby als HSV-Highlight: „Das muss ich im Kalender markieren“

Zwar sei Feyenoord ihr Heimatverein und sie hätte dort gerne in einem internationalen Wettbewerb gespielt, für den sich der Klub mit ihrer Hilfe qualifiziert hatte, aber „ich bin eine Person, die gerne aus ihrer Komfortzone heraustritt“, erklärte sie. „Ich wollte einfach ein neues Abenteuer und als der HSV kam, dachte ich Sofort: Ja, das will und muss ich machen.“

Celainy Obispo führte Feyenoord Rotterdam als Kapitänin in den Women’s Europa Cup. IMAGO / Box to Box Pictures

Schnell wurde ihr zudem klar, wie besonders das Nordderby gegen den SV Werder Bremen zu sein scheint. Als der Spielplan veröffentlicht wurde, wurde geschaut: „Okay, was ist das erste Spiel und dann haben die Mädels sofort geschaut, wann das Spiel gegen Bremen ist. Da wusste ich, dass das das Spiel ist, das ich in meinem Kalender markieren muss.“

HSV-Verteidigerin Obispo hat eine besondere Verbindung zu Curaçao

Ein weiteres Highlight liegt für Obispo bereits in der jüngeren Vergangenheit. Ihre Mutter stammt aus Curaçao, sie selbst wurde in den Niederlanden geboren und ist dort auch aufgewachsen. Vor zwei Jahren hat sie ein Freundschaftsspiel für die Nationalmannschaft Curaçaos absolviert, nach wie vor könnte sie aber auch für die Niederlande auflaufen. Um genau zu sein sogar für fünf Nationen, wie sie verriet.

Ich fühle eine große Verbindung zu Curaçao. Celainy Obispo

„Ich fühle eine große Verbindung zu Curaçao. Ich habe immer noch Familie dort, besuche sie häufiger mal und kann auch die Sprache sprechen. Es ist mein zweites Zuhause“, so Obispo. Entsprechend aufregend war für sie auch die WM. „Ich war so stolz. Und ich war auch so glücklich, als ich gesehen habe, dass das erste Spiel gegen Deutschland ist, weil ich da schon wusste, dass ich hier herkomme und dann nicht immer erklären muss, dass Curaçao eine Insel ist“, erinnerte sie sich. „Ich glaube jeder weiß jetzt, was Curaçao ist. Beim Tor zum 1:1 habe ich geschrien vor Freude. Es war ein Moment voller stolz.“

Armando Obispo (PSV Eindhoven), der alle WM-Spiele für Curaçao absolvierte, ist übrigens nicht verwandt mit der HSV-Verteidigerin. „Ich kriege diese Frage so häufig gestellt, aber er ist nicht mit mir verwandt“, stellte sie klar. Sie habe jedoch kein Problem mit der Frage: „Manchmal mache ich dann Späße und sage, es ist mein Ehemann“, erzählte sie mit einem Schmunzeln. In Wahrheit ist Obispo aber einfach nur ein verbreiteter Name in Curaçao, den eben zwei Top-Innenverteidiger in die ganze Welt tragen.