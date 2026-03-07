mopo plus logo
HSV-Profis klatschen nach Leverkusen-Spiel vor der Kure

Nach der Niederlage gegen Leverkusen, der zweiten in Folge für den HSV, blickte man in enttäuschte Hamburger Gesichter. Foto: imago/Beautiful Sports

Wolfsburg – HSV im Liveticker: Gewinnen die Hamburger den Kellerkracher?

Plötzlich droht die Tendenz im Abstiegskampf zu kippen. Nach den beiden verdienten, ob der Kragenweite der Gegner aber stimmungstechnisch verkraftbaren Niederlagen gegen Leipzig (1:2) und Leverkusen (0:1) ist das anstehende Gastspiel beim VfL Wolfsburg ein echter Gradmesser: Gewinnen die Hamburger beim Kellerkonkurrenten, wäre das ein großer Schritt weg von der gefährlichen Zone, das Stimmungstief wäre abgewendet. Bei einer Niederlage hingegen würde sich die Lage im Abstiegskampf plötzlich bedrohlich zuspitzen. In welche Richtung schlägt das Pendel am Samstagnachmittag aus? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

