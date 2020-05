Wolfs wichtigster Mann: Pollersbeck müssen Flügel wachsen

Der HSV will heute Pokal-Geschichte schreiben und erstmals seit 32 Jahren wieder in das Finale einziehen. Die letzte Hürde ist jedoch ziemlich hoch. Mit RB Leipzig kommt der Tabellendritte der Bundesliga in den Volkspark. Der wichtigste Mann steht beim HSV mit Julian Pollersbeck im Tor.

Beim jüngsten 1:1 gegen Aue war Pollersbeck noch der große HSV-Verlierer. Sein Patzer führte zum Gegentor. Ein Aussetzer, den sich der 24-Jährige heute nicht erlauben darf. „Er muss gegen Leipzig top sein. Wir werden versuchen, vieles zu verhindern, aber alles werden wir nicht verhindert bekommen. Wir brauchen Julian in seiner besten Verfassung“, sagt HSV-Trainer Hannes Wolf.

Auf Pollersbeck wartet ein harter Arbeitstag. Jedes Gegentor kann gegen Leipzig gleichbedeutend mit einer Niederlage sein. Denn RB reicht oft schon ein Tor zum Sieg. Mit bislang 23 Gegentoren haben sie die beste Abwehr der Bundesliga.

„Jeder Lauf hat auch mal ein Ende“

„Polle“ müssen also getreu dem Hauptsponsor der Leipziger Flügel wachsen. Zumindest ohne Angst geht er in das Duell. Dass der Gegner seit 14 Spielen nicht mehr verloren hat, juckt ihn nur wenig. „Sie haben einen Wahnsinnslauf, aber jeder Lauf hat auch mal ein Ende“, sagte der Keeper im Gespräch mit Sky.



Eine ziemlich starke Pokal-Serie hat übrigens in dieser Saison auch Pollersbeck. Er ist in seinen drei Pokalspielen noch ohne Gegentor. Beim 5:3 gegen Erndtebrück in Runde eins stand Ersatzmann Tom Mickel im Tor.