Auch beim Sieg der Schweizer gegen Kanada (2:1) fehlte Miro Muheim verletzt. Doch es gibt zarte Hoffnungen, dass der Linksverteidiger bei dieser WM nochmal auflaufen kann.

Auch gegen Kanada fehlte HSV-Profi Miro Muheim im Schweizer Aufgebot. Lediglich vor der Partie wanderte er mit den Kollegen auf den Rasen. IMAGO/STEINSIEK.CH

Als am Mittwochabend der Abpfiff im BC Place Stadium zu Vancouver ertönte, huschte auch Miro Muheim ein Lächeln übers Gesicht. Durch das 2:1 gegen Co-Gastgeber Kanada sicherte sich die Schweiz den Sieg in ihrer Vorrundengruppe und zog unbesiegt ins Sechzehntelfinale ein. Darüber freute sich natürlich auch der verletzte HSV-Verteidiger, der ansonsten zuletzt allerdings wenig Grund zum Lachen hatte.

Wie bereits gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) fehlte Muheim auch diesmal im Aufgebot und war lediglich in Trainingsklamotten dabei. Was die Frage aufwirft: Kann der Linksverteidiger bei dieser WM überhaupt nochmal auflaufen?

So sehr sich die Schweizer über ihr Weiterkommen freuen, so misslich ist die Lage für Muheim. Zum Auftakt gegen Katar unterlief ihm tief in der Nachspielzeit das Eigentor zum 1:1, kurz darauf verletzte er sich im Training an der Wade. Seitdem war von ihm bei der WM oder in den Übungseinheiten der Eidgenossen nichts mehr zu sehen. Auf Fotos war zu erkennen, wie Muheim im Hintergrund an Geräten schuftete, während die Kollegen auf dem Platz trainierten.

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HSV-Profi Muheim spielt seine erste WM

Wie schwer hat es Muheim erwischt? In Schweizer Medien wurde in den vergangenen Tagen bereits darüber spekuliert, das Turnier könne für ihn aufgrund der Schwere seiner muskulären Verletzung bereits vorzeitig beendet sein. Tatsächlich aber soll der Hamburger optimistisch sein, dass er in Kürze wieder einsatzfähig ist. Umso wichtiger war für ihn der Gruppensieg seines Teams. Dadurch steigt das Sechzehntelfinale der Schweizer erst am 3. Juli. Bei einem Remis gegen die Kanadier und Gruppenplatz zwei hätte die „Nati“ bereits fünf Tage eher rangemusst (am Sonntag gegen Südafrika). So bietet sich Muheim deutlich mehr Zeit, wieder fit zu werden.

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HSV-Profi Miro Muheim kauert nach seinem Eigentor auf dem Boden. Die Schweiz musste sich gegen Katar mit einem 1:1 begnügen. IMAGO/Icon Sportswire





Auch im Volkspark verfolgt man die Angelegenheit mit großem Interesse. Vor seiner Abreise zu seiner ersten WM galt der Schweizer als einer der möglichen Verkaufskandidaten für den Sommer. Voraussetzung: Ein Angebot, das zumindest im Bereich des Marktwertes liegt, der Muheim derzeit zugeschrieben wird. Laut transfermarkt.de wären das fünf Millionen Euro. Voraussetzung dafür wäre aber wohl eine für Muheim gut verlaufene WM gewesen.

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Läuft jetzt alles positiv, dürfte sich Muheim zumindest eine weitere Chance bieten, noch auf Spielzeit zu kommen. Gegner im Sechzehntelfinale wird ein Gruppendritter – möglicherweise Algerien oder Österreich.