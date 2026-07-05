Tief saß der Stachel der Enttäuschung bei Nicolás Capaldo, als er kurz vor dem WM-Start erfuhr, dass er doch nicht in Argentiniens Kader stehen würde. Nun ist der HSV-Star erstmals wieder zu sehen – auf Fotos, die seinen Fans Freude bereiten dürften.

Für HSV-Profi Nicolás Capaldo endete die Saison mit großen Hoffnungen, ehe er eine Enttäuschung verdauen musste. IMAGO/Philipp Szyza

Der wohl aufregendsten und schönsten Zeit seiner Karriere folgte der vermutlich härteste Schlag. Erst am Tag des WM-Auftaktspiels erfuhr Nicolás Capaldo, dass er doch nicht im argentinischen Kader für das größte Turnier der Welt stehen würde. Mehr als drei Wochen lang zog sich der tief enttäuschte HSV-Star danach komplett zurück. Nun tauchte er erstmals wieder auf – und vermittelt den Eindruck, dass die Wunden verheilt sind.

Für Capaldo wurde der Sommer zu einem sportlichen Ritt zwischen Himmel und Hölle. Zwei Wochen lang durfte sich der 27-Jährige mit den Argentiniern auf die WM vorbereiten und zählte zu einer Reihe von Spielern, die als mögliche Nachrücker nominiert wurden. Gegen Honduras feierte er Anfang Juni sogar sein Nationalmannschaftsdebüt, galt plötzlich als heißer Kandidat für den Sprung ins endgültige WM-Aufgebot. Umso härter der Schlag, als daraus nichts wurde. Am 11. Juni platzte Capaldos Traum – fast zeitgleich, als in Mexiko-Stadt der WM-Anpfiff ertönte.

HSV-Star Capaldo spielte auch zusammen mit Superstar Messi

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Nachdem Capaldo das Teamquartier in Kansas City verlassen hatte, war anschließend nichts mehr von ihm zu sehen oder zu hören. Auch nicht in den sozialen Medien, in denen er zuvor noch stolz unter anderem Fotos mit Superstar Lionel Messi gepostet hatte. Zu tief saß der Stachel der Enttäuschung.

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Nun aber sieht man Capaldo wieder lachen. Am Samstag postete seine Lebensgefährtin Agustina Fotos des Pärchens aus dem Urlaub. Aktuell befinden sich die beiden auf Mallorca und machten dort eine Stippvisite ins malerische Bergdorf Valdemossa. Die Schnappschüsse seiner Freundin untermalte der HSV-Star mit den Worten „Te amo“ (Ich liebe Dich).

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Argentinien steht nach fünf Siegen im WM-Viertelfinale

Ein schönes Zeichen auch für alle Fans des HSV, die in diesem Sommer so lange mit ihrem Vize-Kapitän mitfieberten. Während die „Albiceleste“ um Messi bei der WM von Sieg zu Sieg eilt und nach fünf Siegen in Folge das Viertelfinale erreicht hat, muss Capaldo die Partien am TV verfolgen. Mittlerweile aber scheint der Stolz darüber, überhaupt Teil des Teams gewesen zu sein, zu überwiegen.

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Nicolás Capaldo und seine Lebensgefährtin Agustina zeigen sich während ihres Urlaubs auf Mallorca. Instagram/Agustina San Emeterio

Lohn der Mühen: Während seine HSV-Kollegen am Montag und Dienstag zu ihren Leistungstests im Volkspark erscheinen werden, darf Capaldo noch eine Woche länger entspannen. Das erste Trainingslager des Sommers im dänischen Helsingør (von Mittwoch bis Samstag) wird er verpassen und am 13. Juli zurückerwartet. Mit frischen Kräften und der Gewissheit, dass er trotz seiner verpassten WM-Teilnahme das Zeug dazu hat, im Konzert der ganz Großen mitspielen zu können.

Für den HSV ist Capaldos Wert ohnehin unumstritten. Nach seinem Wechsel aus Salzburg avancierte er in der vergangenen Saison auf Anhieb zum Leistungsträger, wurde zwischenzeitlich nur von einer Verletzung gestoppt. 26 Bundesligaspiele (mit einem Tor und drei Vorlagen) standen für ihn zu Buche. Laut transfermarkt.de verdoppelte der Defensiv-Allrounder seinen Marktwert von vier auf acht Millionen Euro.