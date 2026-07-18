Zwei WM-Fahrer stellte der HSV in diesem Sommer – doch der Verein kassiert auch noch für zwei weitere Profis Prämien. Mittlerweile steht auch fest, wie hoch der Betrag sein wird.

Für Miro Muheim (l.) und die Schweiz war im WM-Viertelfinale Endstation. Zuvor besiegten der HSV-Profi und die Eidgenossen Kolumbien (hier Luis Suarez). IMAGO/Eyepix Group

Noch ohne seine WM-Fahrer startete der HSV am Wochenende in sein zweites Trainingslager des Sommers. Miro Muheim und Sander Tangvik genießen nach dem Ausscheiden noch ihren verdienten Urlaub und werden beim Testspiel bei Rapid Wien (Samstag, 19 Uhr) und anschließend während der Tage in Längenfeld fehlen. Mittlerweile steht aber fest, wie viel Geld der HSV durch die WM und seine beteiligten Spieler verdient hat.

Gleich vier Profis füllten den Hamburgern in diesem Sommer die Kasse. Neben dem Schweizer Muheim und Norwegens Ersatztorwart Tangvik sind das auch die Ex-HSV-Leihspieler Luka Vuskovic (wechselte gerade von Tottenham nach Brighton) und Dennis Hadzikadunic (zuletzt Sampdoria Genua und aktuell vereinslos). Für alle vier war das Turnier vorzeitig beendet.

HSV darf sich über rund 400.000 Euro freuen

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Für den HSV bleibt eine Einnahme von rund 400.000 Euro übrig. Ursprünglich hatten die Vereinsbosse sogar auf einen deutlich höheren Betrag gehofft. Doch die FIFA kürzte die Tagesprämien, die pro abgestelltem Spieler fällig werden, von 10.950 Dollar – so viel war es bei der WM 2022 in Katar – auf nur noch etwas mehr als 5000 Dollar.

Wofür fließt die Kohle? Berechnet wird der Zeitraum des Abstellungsbeginns am 1. Juni bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens. Dazu kommt, dass die Beträge mitunter zwischen mehreren Vereinen aufgeteilt werden. Jeweils ein Drittel der Tagessätze geht einerseits an den Verein, bei dem der jeweilige Spieler in der vergangenen Saison aktiv war, sowie andererseits an den Klub, bei dem er während der WM unter Vertrag stand. Das fehlende Drittel erhält der Verein, für den der jeweilige Akteur in der Saison 2024/25 spielte.

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Muheim bringt dem HSV das meiste WM-Geld ein

Den größten Betrag erhält der HSV für Muheim. 200.000 Dollar werden für den Schweizer fällig, der seit Sommer 2021 für die Hamburger spielt. Entsprechend behält der HSV den kompletten Betrag. Anders ist es bei Tangvik, der bis Januar 2026 bei Rosenborg Trondheim zwischen den Pfosten stand. Für den Norweger, der wie Muheim im WM-Viertelfinale scheiterte, kassiert der HSV rund 100.000 Dollar. Geringer sind die Beträge für Vuskovic (Kroatien) und Bosniens Hadzikadunic, für die jeweils etwa 60.000 Dollar in die HSV-Kasse fließen.

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Unter dem Strich ist das ein nettes Zubrot für den Verein. Insgesamt werden im Rahmen der WM rund 307 Millionen Euro an Vereine in aller Welt ausgezahlt. Da ist die Summe, die der HSV einstreicht, eher gering.