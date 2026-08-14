Der HSV veröffentlichte am Mittwoch ein Video, um Jean-Luc Dompé auf Instagram zu gratulieren. Zu sehen ist ein Freistoßtreffer des Franzosen gegen den 1. FC Nürnberg aus dem März 2023, der sogar zum „Tor des Monats“ der „Sportschau“ gewählt wurde. „Wir wünschen dir alles Gute zum 31. Geburtstag!“, schrieb der Klub unter das Erinnerungsvideo. Dompé repostete es auf seinem Kanal nicht. Doch er ist grundsätzlich weiterhin sehr aktiv auf Social Media – und sorgt nach seinem HSV-Aus mit manchen Beiträgen für Verwirrung.

Neue Fragezeichen hinterließ eine Instagram-Story, die der im Volkspark freigestellte Profi am Donnerstagmittag mit seinen Followern teilte. Zu sehen ist ein Schnappschuss, der offensichtlich auf dem Fahrersitz eines Lamborghini aufgenommen wurde. In den Post eingearbeitet ist die virtuelle Ortsmarke „France“, also: „Frankreich“. Auf dem Navigationsgerät des Fahrzeugs kann man „Saint-Tropez“ als mögliche Destination erkennen.

Jean-Luc Dompé trainiert aktuell nicht beim HSV

Anzeige

Aber ein Detail ist verwirrend. Dompé postete die Story am Donnerstag gegen 13 Uhr, auf dem Display des Autos ist beim Heranzoomen allerdings die Uhrzeit 15.48 Uhr zu lesen. Hat der seit Mittwoch 31-Jährige also ein altes Foto veröffentlicht? Von wann genau stammt es tatsächlich? Will er womöglich sogar bewusst täuschen und macht sich einen Spaß daraus? Klar ist, dass Dompé seit seiner Suspendierung nicht beim HSV trainiert hat – auch wenn der Verein ihm individuelle Übungsschichten vor Ort ermöglichen würde.

Screenshot Instagram / dompe_07

Auf den ersten Blick könnte man nun meinen, Dompé mache lieber erst mal Urlaub in seinem Heimatland, anstatt sich um einen Vereinswechsel zu kümmern und sich in Hamburg fit zu halten. Der HSV hätte kein Problem damit, wenn der Profi verreisen sollte, um Zukunftsgespräche zu führen – im Gegenteil. Die Verantwortlichen wären froh, wenn sich eine Lösung mit einem anderen Verein ergäbe, und wollen keine Schlammschlacht. Aber Saint-Tropez? Da stimmt etwas nicht.

Anzeige

Freigestellter Franzose fragt: „Darf ich rausgehen?“

Für zusätzliche Verwirrung sorgt die Tatsache, dass Dompé in Hamburg der Führerschein entzogen wurde, nachdem er im Januar alkoholisiert zunächst in ein Auto und nach einem Besuch auf dem Polizeirevier auch noch auf einen E-Scooter gestiegen war. Ob er mittlerweile wieder einen Pkw fahren darf oder ihm das zumindest in Frankreich erlaubt ist, das ist nicht bekannt. Womöglich plante Dompé, mit seinem wirren Social-Media-Post absichtlich Rätsel aufzugeben.

Anzeige

Das wäre nicht neu. Am vergangenen Freitag, vier Tage nach der Bekanntgabe seiner Freistellung durch den HSV, fragte er auf Snapchat möglicherweise ironisch oder sogar provokativ: „Darf ich rausgehen? Oder muss ich zu Hause bleiben?“

Auf der Plattform zeigt Dompé oft, wie er sich durch die Hamburger Innenstadt fahren lässt. Am Mittwochabend war dort ein (aktuelles?) Spiegelselfie von ihm in einem Fahrstuhl zu sehen. Am Donnerstagnachmittag, wenige Stunden nach dem Instagram-Foto, das zu einem unbestimmten Zeitpunkt anscheinend in Frankreich geschossen worden war, fotografierte er via Snapchat seinen Computer-Monitor ab. Während der Aufnahme dieses Bildes zockte Dompé also offenbar ein Onlinespiel. Wirklich belegen lässt sich aber auch das nicht. Sicher ist nur, dass der launige Fußballer jeden Beitrag mit HSV-Bezug auf Instagram gelöscht hat. (tim)