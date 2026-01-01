„Wird immer in meinem Herzen bleiben“: HSV-Profi mit rührender Neujahrs-Botschaft

So schön der Abstecher in seine Heimat Georgien auch war, so zeitig erreichte Giorgi Gocholeishvili wieder Hamburger Boden. Den Jahreswechsel verlebte der HSV-Profi mit seiner Familie in der Hansestadt, ab Freitag startet er dann mit seinen Teamkollegen in die kurze Vorbereitung auf die entscheidenden Saison-Monate. Zuvor aber ließ er die Fans über die sozialen Medien an seinen Gedanken teilhaben und überraschte mit einem Post, der ans Herz ging.

Hinter dem Rechtsverteidiger und seiner Familie liegt ein ereignisreiches Jahr, das zunächst von Sorgen geprägt war und dann zu einem schönen Ende fand. Ende 2024 erkrankte Gocholeishvilis damals sieben Monate alter Sohn Sandro an Leukämie, unterzog sich allerdings einer erfolgreichen Behandlung und gilt als geheilt. Auch sportlich tat sich einiges im Leben des Fußballers, der zunächst bis vergangenen Sommer aus Donezk an den FC Kopenhagen verliehen worden war, ehe er vor dieser Saison beim HSV anheuerte.

HSV-Profi Gocholeishvili hat bewegendes Jahr hinter sich

Nun wandte sich Gocholeishvili mit einem emotionalen Post an seine Fan-Gemeinde. „Das Jahr 2025 war ein Wendepunkt in meinem Leben – ein Jahr voller Glück und Freude“, so der 24-Jährige via Instagram. „Dieses Jahr wird immer in meinem Herzen bleiben. Vielen Dank an dieses Jahr für alles.“ Und weiter: „Ich habe in diesem Jahr viel gelernt und habe sowohl Schmerz als auch Glück erlebt.“ Dazu postete er Bilder seines Jahres. Sein Wunsch für die Zukunft: „2026, bitte sei das beste Jahr.“

Dabei steht die Gesundheit natürlich einmal mehr an erster Stelle. Sportlich geht es für den Nationalspieler (19 Einsätze) um seine HSV-Zukunft. Die Hinrunde verlief für ihn eher durchwachsen, seinen ursprünglichen Stammplatz konnte der Georgier im Duell mit William Mikelbrencis nur phasenweise behaupten.

Nun geht es für Gocholeishvili auch darum, sich für einen neuen HSV-Vertrag zu empfehlen. Die Leihe von Schachtar Donezk endet im Sommer. Dann müssen Hamburgs Bosse entscheiden, ob sie die Kaufoption ziehen, die sie auf Gocholeishvili besitzen und die sich im Bereich von etwa vier Millionen Euro bewegen soll.