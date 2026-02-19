Wird HSV-Profi Capaldo rechtzeitig fit für Mainz? Es gibt eine klare Tendenz

Ein großes Fragezeichen quält den HSV noch, ehe sich die Profis am Donnerstagnachmittag mit dem Flieger auf den Weg in Richtung Mainz machen. Schafft es der zuletzt kränkelnde Nicolás Capaldo, rechtzeitig zur Partie am Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) fit zu werden? Oder muss der HSV neben dem gelb-gesperrten Luka Vuskovic einen weiteren Abwehrspieler ersetzen? Mittlerweile gibt es eine klare Tendenz.

Capaldo zählt zu den absoluten Leistungsträgern des HSV und ist nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken. Vergangene Woche erzielte er beim 3:2 gegen Union Berlin sogar sein erstes Bundesligator. In dieser Woche aber machte der Argentinier, der unter einer Erkältung litt, seinem Trainer Merlin Polzin Sorgen. Am Donnerstag sollte sich Capaldo einem Härtetest unterziehen.

HSV-Profi Capaldo will unbedingt in Mainz auflaufen

Gut für den HSV: Der 27-Jährige soll die komplette Abschlusseinheit absolviert haben und bester Dinge sein. Damit wäre der Weg wohl frei für seinen Einsatz in Mainz. Intern gilt die Parole: Gibt Capaldo von sich aus grünes Licht und erleidet keinen Rückschlag, wird er am Freitag in der Startelf stehen.

Wäre wichtig für Polzin, der mit Vuskovic bereits seinen Chef der Dreierkette ersetzen muss. Seinen Part dürfte in Mainz Jordan Torunarigha übernehmen. Vieles spricht dafür, dass Capaldo von der rechten auf die linke Seite wechselt und auch Warmed Omari nach seinen überstandenen muskulären Problemen in die Startelf zurückkehrt.

Mit an Bord der Maschine nach Frankfurt werden im Übrigen auch die gesperrten Vuskovic und Assistenztrainer Loic Favé sein. Beide wollen ihre Mannschaft von der Tribüne aus unterstützen.