Vor genau 50 Jahren gewann der HSV den DFB-Pokal. Zu Ehren der Sieger bringt der Verein nun eine limitierte Sonderkollektion heraus.

Die HSV-Profis bejubeln 1976 in Frankfurt den Triumph im DFB-Pokal. Ihnen zu Ehren bringt der Verein nun eine Sonderkollektion auf den Markt. Witters

Als der HSV im Februar sein Sondertrikot für 1887 Bundesligaspiele auf den Markt warf, wussten die Mitarbeiter der Fan-Shops selbst nicht so recht, wie ihnen geschah. Am Ende setzte der Verein 70.000 der Jerseys mit dem goldenen Flock ab und stellte damit einen neuen Klubrekord auf. Kurz vor dem Start in die Sommer-Vorbereitung überrascht der HSV seine Fans nun abermals mit einer Sonderkollektion – diesmal werden die Pokalsieger von 1976 geehrt.

Vor 50 Jahren, am 26. Juni 1976, gewann der HSV zum zweiten Mal in seiner Vereinshistorie den DFB-Pokal. Peter Nogly und Ole Björnmose trafen zum 2:0 in Frankfurt gegen den 1.FC Kaiserslautern und ließen die Herzen der Fans höher schlagen – das alles in hellblauen Jerseys.

Die neue HSV-Kollektion ist limitiert

Anzeige

Die Trikots gelten unter Sammlern als Rarität. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums bietet der HSV nun aber eine Sonderkollektion mit dem Namen „Hommage Pokalsieg 1976“ an, die an diese Farben angelehnt ist. Dabei handelt es sich um einen hellblauen Trainingsanzug sowie ein dunkleres Shirt und eine kurze Trainingshose, die ab sofort erhältlich sind. Die Stückzahl ist limitiert. Heißt: Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Die WochenMOPO 26/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • 38 Grad – ist das jetzt normal?! „Hamburg erlebt einen Hitze-Dom“ • Sternbrücke: Der Umzug des neuen Stahl-Kolosses beginnt • 16 Seiten Sport: Die Geheimnisse der deutschen WM-Stars • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Das fantastische Ballett „Wunderland“





Anzeige

Was kosten die Klamotten? Wer sich den kompletten Trainingsanzug bestellt, wird für Jacke (59,95 Euro) und Hose (49,95 Euro) etwas mehr Geld los als für das Sondertrikot im Februar (ohne Flock 99,95 Euro). Shirt und Shorts kosten je 34,95 Euro.

Die neue HSV-Sonderkollektion ist ab sofort erhältlich. HSV Laut „footyheadlines“ könnte das neue HSV-Heimtrikot so aussehen. footyheadlines Auch Bilder das neuen Auswärtstrikots tauchten bereits im Internet auf. footyheadlines





Anzeige

Noch etwas gedulden muss sich der Anhang, bis die neuen Trikots für die anstehende Spielzeit präsentiert werden. Im Internet kursieren zwar bereits Fotos der vermeintlichen neuen Leibchen, der HSV hat die Echtheit der Bilder jedoch wie üblich nicht kommentiert. Im vergangenen Jahr stellte der Verein die neuen Jerseys Anfang Juli vor.





Nimmt man die im Netz von „footyheadlines“ veröffentlichten Fotos als Maßstab, wird der HSV in der kommenden Spielzeit auf ein eher schlicht gehaltenes Heimtrikot und ein blau-schwarz gestreiftes Auswärtstrikot setzen. Das Ausweichtrikots soll rot sein.