„Wir werden sprechen“: HSV-Star Dompé hofft nach Alkohol-Fahrt auf Blitz-Comeback!

Als die HSV-Profis am Donnerstag sich nach dem Training in ihre Autos schwangen und auf den Heimweg machten, verließ Jean-Luc Dompé das HSV-Gelände zu Fuß und wurde kurz darauf aufgelesen. Nach seiner Alkoholfahrt mit Führerscheinentzug ist der Franzose derzeit auf fremde Hilfe angewiesen. Wie aber steht es um Dompés sportliche Rehabilitation? Kehrt er am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) möglicherweise in den HSV-Kader zurück? Zumindest die Möglichkeit besteht.

Nachdem der 30-Jährige im Anschluss an die Vorfälle vom 25. Januar suspendiert worden war und vom HSV die Vereins-Rekordstrafe in Höhe von 100.000 Euro erhalten hatte, durfte er in der vergangenen Woche teilweise wieder mit seinen Kollegen trainieren. Seit dieser Woche mischt der Flügelflitzer komplett im Mannschaftstraining mit. Vom Spielbetrieb aber war er bislang noch ausgeschlossen, fehlte gegen den FC Bayern (2:2) und zuletzt beim Sieg in Heidenheim (2:0). Folgt nun die Begnadigung?

Dompé mischt seit dieser Woche wieder voll im HSV-Training mit

„Er hat diese Woche alles wieder mitgemacht“, bestätigt HSV-Assistenztrainer Loic Favé. Und weiter: „Wir werden sprechen und schauen, ob es für den Kader reicht. Er will natürlich, so nehme ich es wahr, dem Verein und der Mannschaft etwas zurückgeben. Er ist sehr motiviert beim Training dabei und das ist auch das, was wir als Reaktion erwarten.“

Damit erfüllt Dompé die Grundvoraussetzung, die sich der HSV von ihm erhoffte. Intern wird nun darüber beraten, ob der Franzose direkt wieder in den Kader rutschen wird. Eine schwierige Entscheidung. Reicht der Denkzettel, den der Angreifer erhalten hat? Sportdirektor Claus Costa erklärte bereits in der Vorwoche: „Ich denke, es tut ihm am meisten weh, dass man ihm das Fußballspielen wegnimmt.“

Rutscht Dompé gegen Union wieder in den HSV-Kader?

Offen, wie die Entscheidung in Richtung des Union-Spiels ausfallen wird. Noch pokert der HSV mit Dompé. „Fürs Wochenende müssen wir schauen“, stellt Favé fest.

So oder so dürfte klar sein: Für die Startelf kommt der Aufstiegsheld noch nicht in Frage. Nach seinem guten Debüt in Heidenheim ist Basel-Leihgabe Philip Otele auf dem linken Flügel zunächst mal erste Wahl. Abgesehen von Dompé kündigt sich ein weiteres hochkarätiges HSV-Comeback an. Yussuf Poulsen könnte nach nun zwei vollen Wochen im Mannschaftstraining ins Aufgebot rücken. Auch diese Entscheidung dürfte am Freitag fallen.