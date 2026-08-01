Aus ist der HSV-Traum vom Wechsel des Frankfurters Elias Baum. Nach dem Testspiel in Mannheim schob die Eintracht den Riegel vor.

Das dürfte dann wohl das Ende aller Hoffnungen der HSV-Bosse auf einen ihrer Wunschspieler gewesen sein. Liebend gern würde der Verein Elias Baum verpflichten, hatte die Zusage des Rechtsverteidigers zwischenzeitlich auch schon in der Tasche. Nun aber schiebt die Eintracht wohl endgültig den Riegel vor. Trainer Adi Hütter bezog nach dem Testspiel in Mannheim klar Stellung.

Auch beim 1:0 der Hessen am Samstag beim Drittligisten Waldhof Mannheim stand Baum in der Startelf und machte seine Sache gut. So, wie zuvor auch schon gegen Trabzonspor (3:0). Gegen die Kurpfälzer bereitete er sogar Jonathan Burkardts Siegtor vor. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es dennoch immer wieder Wechselgerüchte gegeben. Erst galt der HSV als Favorit, zuletzt signalisierte Borussia Dortmund Interesse, Baum als Backup für die rechte Seite zu verpflichten. Doch beide Klubs können sich den 21-Jährigen abschminken.

Eintracht-Trainer Hütter ist begeistert von HSV-Wunschspieler Baum

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Hütter, der sich nach den ersten Wochen der Vorbereitung begeistert von Baum zeigt, schiebt den Wechsel-Riegel vor. „Wir werden ihn hier behalten, weil ich ihn als Außenverteidiger sehe, der dynamisch ist“, erklärte der Trainer nach der Mannheim-Partie im vereinseigenen TV. Und weiter: „Er kommt aus dem eigenen Stall, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Er zeigt im Training ordentliche Leistungen, sehr gute Leistungen. Auch heute war er sehr, sehr engagiert, hat viele gute Dinge gemacht, auch defensiv.“

Frankfurts Elias Baum (l.) überzeugte auch im Test bei Waldhof Mannheim. IMAGO/Jan Huebner

Damit ist klar: Die Chance des HSV auf Baum dürfte gleich null sein. Dabei hatten die Hamburger Verantwortlichen vor Wochen bereits Einigkeit mit ihm erzielt und der Eintracht ein Angebot unterbreitet, das zwischen drei und vier Millionen Euro gelegen haben soll. Nun muss der HSV die Gespräche mit Alternativen intensivieren. In jedem Fall sollen noch Zugänge für die rechte und linke Schiene verpflichtet werden, dazu ein neuer Abwehrchef und ein weiterer Angreifer.

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Bislang holten die Hamburger in diesem Sommer vier Neue: Albert Grønbæk kam nach seiner Leihe für 4,7 Millionen Euro fix von Stade Rennes, Kofi Amoako für knapp zwei Millionen Euro aus Dresden. In der Vorwoche stießen die ablösefreien Patson Daka (zuletzt Leicester) und Bilal Nadir (davor Marseille) zum HSV.