„Wir sind sehr glücklich“: HSV präsentiert sein erstes Sommer-Trainingslager

In gut zwei Wochen startet der HSV in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Nun steht das erste von zwei geplanten Sommer-Trainingslagern offiziell fest. Im Adidas-Homeground in Herzogenaurach soll die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin die Grundlage für die neue Spielzeit legen. Ein prominenter Ort, den der HSV gut kennt und der zuletzt sowohl das Teamquartier für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2024 als auch bei den Nations League Finals war.

So langsam nimmt der Sommerfahrplan des HSV Formen an. Am 30. Juni wird sich die Mannschaft erstmals wieder in Hamburg treffen. Zwei Tagen stehen dann zunächst Medizin- und Leistungstests auf dem Programm. Das erste öffentliche Training findet am 2. Juli im Volkspark statt. Auch die ersten beiden Testspiele stehen bereits fest. Am 5. Juli (13 Uhr) geht es zum TSV Elstorf, am 6. Juli (13.30 Uhr) wird beim VfB Oldenburg gespielt.

Für fünf Tage bleibt der HSV in Herzogenaurach

Ein weiterer Test ist für den 12. Juli beim FC Kopenhagen geplant. Im Anschluss geht es dann direkt in das erste Trainingslager nach Herzogenaurach. Vom 14. bis zum 18. Juli wird auf der Anlage von HSV-Partner Adidas für fünf Tage gearbeitet. Die Mannschaft, das Trainerteam und der Staff wohnen im Homeground in 15 Bungalows für jeweils vier Personen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir unserem Trainerteam und unserer Mannschaft dank der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unserem Partner adidas ein solch spezielles Trainingslager ermöglichen können“, meint Sportvorstand Stefan Kuntz, der überzeugt ist, dass es in Herzogenaurach „ideale Bedingungen“ gibt und das Team „intensiv und detailverliebt“ arbeiten kann. „Der Homeground wurde speziell für solche Momente konzipiert und wird Trainerteam und Mannschaft ideale Voraussetzungen bieten.“

Die Anlage kennt der HSV bestens. In der abgelaufenen Saison wohnten die Hamburger vor den Gastspielen in Nürnberg und Fürth jeweils auf dem Adidas-Gelände und waren mit den Bedingungen mehr als nur zufrieden. Geplant ist zum Abschluss des Trainingslagers auch ein Testspiel. Ort, Zeit und Gegner stehen allerdings noch nicht final fest. Am 19. Juli soll es zurück Richtung Hamburg gehen.