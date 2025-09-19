mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Frank Schmidt gestikuliert bei einem Spiel des 1. FC Heidenheim

Er ist Mister Heidenheim:Seit 18 Jahren ist Frank Schmidt Cheftrainer des FCH. Foto: picture alliance/dpa

paid„Wir labern nicht rum“: Heidenheim-Legende Schmidt über das Duell gegen den HSV

kommentar icon
arrow down

Die Sektkorken knallten diesmal nicht – und wenn doch, dann nur im Verborgenen. Am Mittwoch wurde Frank Schmidt zum zweiten Mal in seinem Leben volljährig, seit 18 Jahren schon ist er Trainer des 1. FC Heidenheim. Eine Zahl, die nicht nur in Deutschland ihresgleichen sucht und den 51-Jährigen zu einer der beeindruckendsten Figuren der Bundesliga macht. Heidenheim forever and ever? Auch darüber sprach die MOPO mit Schmidt, ehe er am Samstag erstmals in der Bundesliga beim HSV zu Gast sein wird.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test