Die Sektkorken knallten diesmal nicht – und wenn doch, dann nur im Verborgenen. Am Mittwoch wurde Frank Schmidt zum zweiten Mal in seinem Leben volljährig, seit 18 Jahren schon ist er Trainer des 1. FC Heidenheim. Eine Zahl, die nicht nur in Deutschland ihresgleichen sucht und den 51-Jährigen zu einer der beeindruckendsten Figuren der Bundesliga macht. Heidenheim forever and ever? Auch darüber sprach die MOPO mit Schmidt, ehe er am Samstag erstmals in der Bundesliga beim HSV zu Gast sein wird.



