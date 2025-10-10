Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und am Montagabend war das auch gut so. „Die Fans haben uns trotzdem applaudiert und motiviert, im nächsten Spiel Gas zu geben“, sagte Svea Stoldt nach dem 1:4 gegen Hoffenheim im Volkspark. Am Samstag geht’s ins Weserstadion – zum ersten Bundesliga-Nordderby in der Geschichte des Frauenfußballs. Und dort wollen die HSV-Kickerinnen Werder überflügeln.



