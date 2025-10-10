mopo plus logo
Larissa Mühlhaus im Zweikampf mit Emilia Hirche

Beim Pokalspiel im März behauptet Emilia Hirche den Ball vor Larissa Mühlhaus, die 2024 vom HSV nach Bremen gewechselt ist. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto

paid„Wir haben richtig Bock“: HSV heiß auf riesige Kulisse in der Derby-Revanche

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und am Montagabend war das auch gut so. „Die Fans haben uns trotzdem applaudiert und motiviert, im nächsten Spiel Gas zu geben“, sagte Svea Stoldt nach dem 1:4 gegen Hoffenheim im Volkspark. Am Samstag geht’s ins Weserstadion – zum ersten Bundesliga-Nordderby in der Geschichte des Frauenfußballs. Und dort wollen die HSV-Kickerinnen Werder überflügeln.

