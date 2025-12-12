Beendet Otto Stange bereits im Winter seine Leihe nach Elversberg und kehrt vorzeitig zum HSV zurück? Die Frage steht im Raum, denn das 18 Jahre alte Sturm-Juwel kommt bei den Saarländern deutlich seltener zum Zug, als es sich alle Seiten erhofften. Die HSV-Bosse haben die Option, im Winter die Reißleine zu ziehen und den Deal vorzeitig zu beenden. Beide Vereine stehen bezüglich der Thematik im engen Austausch. Aus Sicht der Elversberger gibt es eine klare Tendenz.





