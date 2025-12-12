mopo plus logo
Otto Stange in einem gelben Leibchen

Zu wenig Einsatzzeit: HSV-Talent Otto Stange hat es nach seiner Leihe nach Elversberg schwer. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

paidWird die Leihe von HSV-Juwel Stange aufgelöst? Jetzt spricht Elversbergs Boss

Beendet Otto Stange bereits im Winter seine Leihe nach Elversberg und kehrt vorzeitig zum HSV zurück? Die Frage steht im Raum, denn das 18 Jahre alte Sturm-Juwel kommt bei den Saarländern deutlich seltener zum Zug, als es sich alle Seiten erhofften. Die HSV-Bosse haben die Option, im Winter die Reißleine zu ziehen und den Deal vorzeitig zu beenden. Beide Vereine stehen bezüglich der Thematik im engen Austausch. Aus Sicht der Elversberger gibt es eine klare Tendenz.


