Schmerzvolle Bauchklatscher erfordern manchmal spezielle Maßnahmen. Beim HSV war das nach dem Pokal-Aus gegen Kiel der Fall. „Das Spiel“, sagte Merlin Polzin direkt nach der Pleite (2:4 i.E.), „ist schon abgehakt.“ Und das ist wohl auch besser. Denn sein Team spielte derart besorgniserregend, dass das Bremen-Spiel zum Alles-oder-Nichts-Derby wird. Von einem Hamburger Profi gibt es ein klares Versprechen.



