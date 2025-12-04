mopo plus logo
Nicolai Remberg im Zweikampf mit Kiels Adrian Kapralik

Beim Nordduell zwischen dem HSV (hier Nicolai Remberg, r.) und Holstein Kiel (Adrian Kapralik, l.) ging es heiß her. Foto: picture alliance / xim.gs

paid„Wir brennen alle!“ HSV-Leader macht ein Derby-Versprechen

Schmerzvolle Bauchklatscher erfordern manchmal spezielle Maßnahmen. Beim HSV war das nach dem Pokal-Aus gegen Kiel der Fall. „Das Spiel“, sagte Merlin Polzin direkt nach der Pleite (2:4 i.E.), „ist schon abgehakt.“ Und das ist wohl auch besser. Denn sein Team spielte derart besorgniserregend, dass das Bremen-Spiel zum Alles-oder-Nichts-Derby wird. Von einem Hamburger Profi gibt es ein klares Versprechen.

