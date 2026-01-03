Wintereinbruch im Volkspark, Platz gesperrt: Flüchtet der HSV jetzt in die Sonne?

Plötzlich versank Hamburg im Schnee – und auch beim HSV verdrehte man kurzzeitig die Augen. Aufgrund der nur kurzen Pause verzichtete der Verein in diesem Winter auf ein Winter-Trainingslager und musste die Suppe dann am Freitag auslöffeln. Weil alle anderen Plätze aufgrund des Wetters zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden wären, trainierten die Profis zum Jahresstart auf Kunstrasen. Folgt nun womöglich doch noch eine kurzfristige Flucht in die Sonne?

Fünf Erstligisten (Köln, Wolfsburg, Hoffenheim, Gladbach, Leipzig) flogen am Freitag nach Spanien und Portugal, um sich dort ein paar Tage lang bei besten Bedingungen auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Der HSV aber wurde vom Wintereinbruch im Norden überrascht und zog auf den Kunstrasenplatz hinter dem HSV-Campus um. Und nun?

HSV-Trainer Polzin nahm den Wintereinbruch mit Humor zur Kenntnis

Merlin Polzin nahm es mit Humor. „Wir in Hamburg sind ja immer überrascht, wenn Schnee fällt und er dann nicht um elf Uhr schon wieder weg ist“, so der Trainer. Dennoch gab er zu verstehen: „Wir prüfen natürlich alles, was jetzt Sinn macht, und sind in engem Austausch. Aber wir wollen eigentlich zu 100 Prozent hier bleiben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den Reisestress nicht haben wollen.“

Dafür ist dem Coach die Zeit bis zum Start nach der Winterpause in Freiburg (10.1.) zu kurz. Denn: Allein durch An- und Abreise würden ihm zwei Trainingstage verloren gehen. Zudem sind die meisten gut zu erreichenden Quartiere bereits belegt. Auch eine Reise nach Mallorca, wo sich der HSV im April und Juli bereits zwei Mal sehr wohl fühlte und auf der Anlage des spanischen Erstligisten Real Mallorca beste Bedingungen vorfand, kommt nicht in Frage.

Polzin hofft vielmehr, dass sich die Wetterlage ändert und sich die Plätze im Volkspark schnell erholen. „Ich hoffe, dass wir am Samstag schon wieder auf Rasen trainieren können“, so der Trainer. Dann wäre der Ausflug auf den Kunstrasenplatz nur von kurzer Dauer gewesen. Eine Flucht aus Hamburg wird es im Normalfall auch weiterhin nicht geben.