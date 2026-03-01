Wilde Szenen im Gästeblock: Leipzig-Fans bewerfen HSV-Anhänger mit Gegenständen

Gute Freunde werden sie ganz sicher nicht mehr. Der HSV-Anhang machte aus seiner Abneigung gegen RB Leipzig am Sonntagabend keinen Hehl – vor, während und nach dem 1:2 gegen den Brauseklub gab es zahlreiche plakative Unmutsbekundungen. Und einmal knallte es sogar: Kurz vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte wäre die Lage rund um Leipziger Gästeblock beinahe eskaliert.

2000 RB-Fans hatten den Weg nach Hamburg auf sich genommen und wurden erwartungsgemäß mehrfach mit Schmähungen bedacht. „Nur für die Liebe, niemals fürs Geld – keine Akzeptanz für RB“, ließen die HSV-Ultras auf der Nordtribüne unmittelbar vor dem Anpfiff zur zweiten Hälfte auf meterlangen Bannern wissen. Schräg gegenüber ging derweil die Post ab.

Leipzig-Fans warfen im HSV-Stadion aus dem Gästeblock

Ordner umstellten plötzlich den Leipziger Fan-Block, immer wieder flogen Gegenstände aus diesem heraus in Richtung der ringsherum sitzenden HSV-Fans. Zudem versuchten einige Gäste-Anhänger, über die Zäune zu klettern. Der Stadionsprecher richtete einen dringenden Appell an den RB-Anhang: „Bitte bleibt in eurem Gästeblock und geht nicht raus. Herzlichen Dank!“

Wie aber kam es zu den Aggressionen, nachdem es in der ersten Hälfte rund um den Block noch ruhig geblieben war? Augenzeugen berichten, dass Leipziger Fans Teile ihrer Choreo auf die neben ihnen sitzenden HSV-Fans geworfen haben sollen. Die reagierten entsprechend gereizt.

Die HSV-Fans protestierten gegen die späte Anstoßzeit

Für Aufsehen hatten auch die HSV-Fans bereits kurz nach dem Anpfiff der Begegnung gesorgt. Keine zehn Sekunden waren gespielt, als zahlreiche Tennisbälle von der Nordtribüne auf den Platz flogen und die Begegnung für etwa zwei Minuten unterbrochen werden musste. Damit protestierten die Ultras gegen die unbeliebte Anstoßzeit der Partie am Sonntagabend. Hintergrund: Eigentlich war dieser 19.30-Uhr-Termin für Vereine vorgesehen, die unter der Woche im Europacup ran müssen und entsprechend etwas mehr Pause erhalten sollen.

Der HSV-Anhang knöpfte sich die DFL mithilfe von Bannern vor. „Eingeführt für Europapokalteilnehmer, umgesetzt für HSV – Scheiß RB“, stand dort, sowie das Fazit: „Lügner, Heuchler, Fußballfeinde!“ Für die Hamburger war es in dieser Saison bereits die zweite Partie am Sonntagabend. Im Oktober gastierte der Aufsteiger ab 19.30 Uhr bei Union Berlin (0:0). Diesmal setzte es eine Niederlage.