Wieder Verletzungspech! Nächster HSV-Ausfall droht – aber Trio kehrt zurück

Das Pech blieb ihnen auch am Mittwoch treu. Ein HSV-Profi nach dem anderen verletzte sich zuletzt, beim 0:1 gegen Leverkusen erwischte es den nächsten. Nach einer knappen halben Stunde musste Bakery Jatta das Spielfeld mit bandagiertem linken Oberschenkel verlassen und droht damit für das so wichtige Keller-Duell am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Wolfsburg auszufallen.

Was Merlin Polzin nach dem Abpfiff kundtat, machte nicht wirklich Hoffnung. „Baka hat bei der Auswechslung gesagt, dass er irgendwas gespürt oder auch gehört hat“, so der Trainer. „Das klang also nicht ganz so schön. Da warten wir aber natürlich noch mal ab, was unsere Ärzte sagen.“ Wohl schon an diesem Donnerstag dürfte Klarheit darüber herrschen, ob Jatta überhaupt Thema für den Kick in Wolfsburg werden könnte – oder womöglich mehrere Wochen fehlen wird.

Gegen Leverkusen fehlten dem HSV Poulsen und Otele

Für den HSV war es der nächste Rückschlag, denn bereits vor der Partie gegen Leverkusen jagte eine Hiobsbotschaft die nächste. So verzichtete Polzin gegen Bayer vorsichtshalber auf Yussuf Poulsen und Philip Otele, die beide unter leichten muskulären Problemen litten. „Wir wollten kein Risiko eingehen“, so der Coach, der allerdings davon ausgeht, dass beide Profis am Samstag wieder einsatzfähig sein werden. Das gilt auch für Miro Muheim, der dem HSV gegen Leverkusen gelbgesperrt fehlte. Der Schweizer wird in Wolfsburg auf seine Position auf der linken Seite zurückkehren.

Definitiv fehlen wird in der wichtigen Partie weiterhin Nicolás Capaldo, der zumindest noch am Samstag aufgrund einer Bauchmuskel-Verletzung passen muss. Mit sehr viel Glück könnte der Argentinier in der Woche darauf gegen Köln (14.3.) in den HSV-Kader zurückkehren. Aller Voraussicht nach aber liegt eher ein Comeback in Dortmund (21.3.) im Bereich des Möglichen.