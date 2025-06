Wie vor dem Aufstieg: HSV reist wieder nach Mallorca – und spielt um einen Pokal

Die ersten Termine der Sommervorbereitung stehen längst fest, der HSV hatte sie in den vergangenen Wochen der Reihe nach kommuniziert. Der Trainingsauftakt steigt am 2. Juli, dann wird dreimal getestet: beim TSV Elstorf (5. Juli), beim VfB Oldenburg (6. Juli) und beim FC Kopenhagen (12. Juli). Anschließend geht es für den HSV ins Trainingscamp nach Herzogenaurach (14. bis 19. Juli), das von einem Testspiel gegen Sturm Graz abgerundet werden soll. Und wenige Wochen später werden die Aufsteiger wohl noch einmal auf Reisen gehen.

Wie die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, bestreitet der HSV am 9. August einen Test bei RCD Mallorca – und das auf der Baleareninsel. Demnach geht es im Rahmen der traditionellen Saisoneröffnung des spanischen Erstliga-Klubs um die „Trofeu Ciutat de Palma“ – einen Pokal, den der HSV im Jahr 2012 schon einmal gewonnen hat. Damals siegten die da noch von Thorsten Fink trainierten Hamburger dank eines Tores von Ex-Stürmer Marcus Berg mit 1:0.

Bericht: HSV spielt vor Saisonstart gegen RCD Mallorca

Noch ist nicht final entschieden, wann der HSV nach Mallorca fliegt und wie lange er auf der Insel bleibt. Offiziell mitgeteilt wurde bisher nur der Zeitraum für das Trainingslager im Adidas-Homeground. Wie die Bedingungen auf Mallorca sind, weiß man im Volkspark aber noch genau. Erst Ende März hatte sich der HSV überraschend nach Palma aufgemacht, um sich einzuschwören auf das Zweitliga-Saisonfinale – und um an vielen Details zu arbeiten.

Die HSV-Vorstände Eric Huwer (l.) und Stefan Kuntz waren beim Mallorca-Trip vor knapp drei Monaten mit vor Ort. WITTERS Die HSV-Vorstände Eric Huwer (l.) und Stefan Kuntz waren beim Mallorca-Trip vor knapp drei Monaten mit vor Ort.

An drei Tagen wurde, wie in Hamburg üblich, jeweils einmal am Vormittag trainiert, die Abende standen den HSV-Profis zur freien Verfügung. Zwischendrin standen wichtige Sitzungen in verschiedenen Gruppen an – fernab der normalen Routinen und Abläufe im Volkspark, und abseits möglicher Unruhen, denen die Spieler in der Hansestadt immer mal wieder ausgesetzt sind. Das erste Spiel nach dem Kurztrip gewann der HSV mit 3:0 beim 1. FC Nürnberg.

Und auch wenn anschließend ein Einbruch mit drei sieglosen Partien in Serie folgte: Die Tage auf Mallorca bildeten eine Grundlage für den am Saisonende geglückten Aufstieg. In der neuen Saison ist das Ziel ein anderes, und zwar: der Klassenerhalt. Bevor der HSV diese Mission in der Bundesliga angeht, wartet offenbar ein letzter Härtetest auf Mallorca – gegen RCD, das in „La Liga“ in der abgelaufenen Saison auf dem zehnten Platz gelandet war. Zwischen den Verantwortlichen des spanischen Erstligisten und des HSV war im Zuge des Trips ein enger Draht entstanden. Zwischen dem 15. und 18. August bestreitet der HSV sein erstes Saison-Pflichtspiel – im DFB-Pokal in Pirmasens.