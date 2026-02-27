Die Zeiten haben sich geändert: Wann kommt Dompé beim HSV zurück ins Spiel?

Große Verletzungsprobleme gibt es aktuell in der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin nicht. Bis auf Albert Grønbæk und Alexander Røssing-Lelesiit können alle Profis eingesetzt werden. Der Konkurrenzkampf um die Plätze wird dadurch noch einmal verschärft. Für Jean-Luc Dompé ist das keine einfache Situation. Der Franzose war lange Zeit klarer Stammspieler, zuletzt blieb für ihn jedoch nur die Zuschauerrolle. Wann ändert sich das wieder?

Insgesamt 118 Spiele hat Dompé bislang für den HSV absolviert. In drei Zweitliga-Saisons zeigte sich dabei stets das gleiche Bild: Stand der Franzose im Kader, kam er auch zum Einsatz. Zu hoch war sein Wert für die Mannschaft, in nahezu jedem Spiel konnte er den Unterschied ausmachen. Nach dem Aufstieg hat sich das deutlich verändert.

In Mainz saß Dompé zuletzt 90 Minuten auf der Bank

Am vergangenen Spieltag beim 1:1 in Mainz saß Dompé 90 Minuten auf der Bank – nicht, weil er verletzt oder angeschlagen war. Er spielte schlicht keine Rolle für die Partie. Bereits in der Hinrunde beim 2:1 gegen Stuttgart hatte er eine ähnliche Situation erlebt. Durch seine zwischenzeitliche Alkoholfahrt und die anschließende zweiwöchige Suspendierung hat sich seine Lage zusätzlich verschärft. Eine neue Dompé-Chance dürfte es dennoch schon bald geben.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit den Spielen gegen Leipzig (1.3.), Leverkusen (4.3.) und in Wolfsburg (7.3.) stehen für den HSV ab Sonntag gleich drei Partien in sieben Tagen an. Polzin wird auch mit Blick auf die Belastungssteuerung rotieren müssen – zumindest punktuell. Davon sollte im Normalfall auch Dompé profitieren.

Otele-Pause kann Dompé beim HSV helfen

Auf der linken Außenbahn war zuletzt Philip Otele gesetzt. Daran dürfte sich auch am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Leipzig wenig ändern. Danach wäre es allerdings nicht überraschend, wenn der Nigerianer, der im Winter vom FC Basel in den Volkspark wechselte, eine Pause erhielte. Immerhin kam Otele in dieser Saison bereits auf 35 Pflichtspieleinsätze. Dompé wäre bei einer Otele-Pause wohl der erste Nutznießer.

Das könnte Sie auch interessieren: Winter-Flucht abgelehnt: Polzin erklärt den HSV-Härtefall Katterbach

Kehrt Dompé in der kommenden Woche wieder in die HSV-Startelf zurück? Die Chance ist angesichts des engen Spielplans in jedem Fall groß. Sollte es dazu kommen, muss er dann auch direkt liefern. Andernfalls wäre er schnell wieder außen vor. Die Zeiten, in denen er sich selbst nach schwächeren Auftritten keine Gedanken über seine Einsatzzeiten machen musste, sind in Hamburg vorbei.