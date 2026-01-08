Wie kommt der HSV überhaupt nach Freiburg? Das sind die Notfallpläne

Am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) startet der HSV in Freiburg in die zweite Saisonhälfte der Bundesliga. Das Ziel ist klar: Die Hamburger wollen direkt zum Auftakt den ersten Auswärtssieg dieser Spielzeit feiern. Richtig spannend wird es dabei schon vor dem Anpfiff. Eine zentrale Frage lautet: Wie kommt der HSV bei der aktuellen Wetterlage überhaupt nach Freiburg? Im Hintergrund werden bereits Notfallpläne erarbeitet.

Der Schnee hat Hamburg seit einer Woche im Griff und beeinflusst vieles. Auch beim HSV führte das zu Gedankenspielen, ob für die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte nicht doch kurzfristig in den Süden geflogen werden sollte. Immerhin konnten die Profis in den ersten beiden Einheiten nur auf Kunstrasen trainieren.

Letztlich entschied sich der HSV gegen eine Blitz-Flucht, setzte stattdessen voll auf die Rasenheizungen und die Greenkeeper im Volkspark. Das hat größtenteils funktioniert – auch wenn die Bedingungen auf dem Trainingsplatz am Donnerstag wegen der Schneemassen bereits grenzwertig waren. Jetzt wartet auf die Hamburger mit der Anreise nach Freiburg die nächste knifflige Herausforderung.

HSV dachte an frühere Anreise nach Freiburg

Trotz Schnee konnte der HSV zuletzt zumindest teilweise im Volkspark trainieren.

Am Freitag soll der Winter im Norden noch einmal einen Gang hochschalten und erneut für reichlich Schnee sorgen. Das Abschlusstraining für das Freiburg-Spiel soll trotzdem wie geplant im Volkspark stattfinden. Es gab zwar Überlegungen, schon am Donnerstag in Richtung Breisgau zu starten, wo es aktuell fast zehn Grad wärmer ist als in Hamburg. Diese Pläne wurden jedoch wieder verworfen.

Der HSV will die Reise in den Süden am Freitag mit dem Flugzeug antreten. Mit einer Chartermaschine soll es am Nachmittag nach Basel gehen. Wird der Flugverkehr aufgrund der Wetterlage in Hamburg eingestellt, ist das Spiel dennoch nicht in Gefahr. In diesem Fall würde ein Notfallplan greifen: Der HSV müsste die Strecke mit der Bahn oder im Teambus zurücklegen.

„Das Wetter können wir nicht verändern. Aber wir werden eine gute Lösung finden und am Samstag um 15.30 Uhr in Freiburg auf dem Platz stehen“, sagt HSV-Coach Merlin Polzin. Trotz Schnee und eingeschränkter Trainingsbedingungen sieht er seine Mannschaft gut vorbereitet auf die zweite Saisonhälfte. Daran soll auch die Anreise zum ersten Gegner des Jahres nichts ändern – auch wenn hinter der genauen Reiseplanung zumindest noch ein kleines Fragezeichen steht.