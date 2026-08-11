Bei den HSV-Profis bleibt Jean-Luc Dompé nach seiner Freistellung außen vor. Die Zukunft des Franzosen aber ist nach wie vor ungewiss. Wie seine Berater und der Verein jetzt reagieren.

Nach vier Jahren im Trikot des HSV soll sich Jean-Luc Dompé eine neue Aufgabe suchen. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Am Dienstagnachmittag dürfte es rund um die Trainingsplätze im Volkspark wieder voll werden. Zum einzigen Mal in dieser Woche bittet der HSV zu einer öffentlichen Trainingseinheit, zahlreiche Kinder werden diese Gelegenheit zusammen mit ihren Eltern in der Ferienzeit nutzen, um ihren Lieblingen auf die Füße zu schauen. Einer, der in der Gunst des Anhangs bis zum Ende ziemlich weit oben rangierte, wird allerdings nicht dabei sein: Jean-Luc Dompé bleibt nach seiner Freistellung außen vor. Im Hintergrund wird derweil eifrig nach Lösungen für diesen speziellen Fall gesucht.

Nachdem der HSV vor Wochenfrist mitteilte, dass Dompé nicht mit den Profis ins Trainingslager nach Herzogenaurach reisen würde, schaffte der Verein auch nach der Rückkehr aus dem Frankenland schnell Klarheit. Der Franzose wird auch weiterhin keine Rolle mehr bei den Profis spielen, soll sich stattdessen intensiv um einen Vereinswechsel kümmern.

Dompé nahm seine HSV-Degradierung enttäuscht, aber professionell auf

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Wichtig in dem Zusammenhang: Das Verhältnis zwischen Verein und Spieler ist grundsätzlich intakt. Dompé soll die jüngsten Gespräche mit der sportlichen Führung, in denen Fakten geschaffen wurden, zwar enttäuscht, aber auch überaus professionell aufgenommen haben.

Auch deshalb und aufgrund des gemeinsamen vier Jahre langen Weges sind beide Seiten daran interessiert, kein Porzellan zu zerschlagen oder die jeweils andere Seite schlecht aussehen zu lassen.

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Wie geht es mit Dompé weiter? Aktuell befinden sich HSV-Sportdirektor Claus Costa und der Berater des Flügelspielers täglich im Austausch, mitunter sogar mehrfach. Unter Hochdruck wird eine Lösung gesucht. Dompés Agent fahndet in Saudi-Arabien und zahlreichen europäischen Ländern nach möglichen Abnehmern für den 30-Jährigen, der am Mittwoch Geburtstag feiert.

Jean-Luc Dompé hat beim HSV ausgespielt. Witters

Parallel dazu stellt sich die Frage, wie sich der Franzose in der kommenden Zeit beim HSV fit halten will. Denn auf einen schnellen Wechsel deutet aktuell nichts hin. Auch über die Möglichkeit diverser Trainingsaktivitäten befinden sich der HSV und Dompés Management im Austausch.

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Wie soll Dompé bis zu seinem Wechsel beim HSV trainieren?

Dem Offensivmann steht aufgrund seines Lizenzspieler-Status professionelles Training zu. Reicht es dem Offensivmann, sich individuell fit zu halten? Oder möchte er an einem Mannschaftstraining teilnehmen? Für diesen Fall käme wohl lediglich die U21 infrage – ein Modell, das alle Seiten nicht als sonderlich sinnvoll ansehen.

Sowohl Dompé als auch der HSV sind nach MOPO-Informationen darauf bedacht, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Entsprechend eng ist der Austausch. Eine Schlammschlacht mit möglichen Abmahnungen von Vereinsseite oder dem Einklagen ins Training aus der Richtung des Spielers soll in jedem Fall vermieden werden. Diesbezüglich besteht Einigkeit.