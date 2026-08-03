Den Tiefpunkt gab es ganz am Ende. Der Rassismus-Vorfall um Jordan Torunarigha passte überhaupt nicht zur Stimmung beim ansonsten erfolgreichen Festival-Samstag im Volkspark. Nachdem Vorstand Eric Huwer am Mittag noch vom Weg des „neuen HSV“ geschwärmt hatte, zeigte er im Nachgang klare Kante – wegen der Beschimpfungen gegen den Eigentor-Schützen beim Testspiel gegen den FC Everton (1:2).

Den ersten mutigen Schritt war Torunarigha selbst gegangen – den in die Öffentlichkeit. Nach der knappen Niederlage gegen den Premier-League-Klub postete der Verteidiger auf Instagram einen Screenshot aus seinen Direktnachrichten. Auf diesem ist zu lesen, wie ein anonymer User, der kein Profilbild hat, Torunarigha auf Englisch als „schreckliches schwarzes Ding“ beschimpft. Es fallen weitere, teils noch schlimmere rassistische Worte.

Torunarigha veröffentlichte die Beleidigungen

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Die Person hinter dem Instagram-Account hatte offenbar auf das Testspiel zwischen dem HSV und Everton gewettet und wurde aufgrund des späten Eigentors von Torunarigha zum 1:2-Endstand anscheinend um einen Gewinn von 200 US-Dollar gebracht. So zumindest lesen sich seine beiden Nachrichten an Torunarigha, der auf Instagram 133.000 Follower hat. Die öffentliche Antwort des 28-Jährigen, der in Chemnitz geboren wurde, fiel kurz und klar aus. Torunarigha machte deutlich, wie „stolz“ er auf seine Hautfarbe sei.

Auch der HSV teilte am Sonntag Ausschnitte des besagten Screenshots in der Story seines Instagram-Accounts, wobei die Text-Passagen mit beleidigendem Inhalt unkenntlich gemacht wurden. „We’ve got your back!“, schrieb der Verein in die Richtung seines Abwehrmanns, also: „Wir stehen hinter dir!“

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Dank für die „klare Haltung“ des HSV-Profis

Huwer bezog ebenfalls Stellung. Der Finanzchef repostete den Beitrag des HSV am Sonntagabend und verurteilte den Vorfall aufs Schärfste: „Was hier passiert, ist widerlich. Beleidigen und sich nicht mal trauen, den eigenen Namen zu zeigen. Zeigt Gesicht oder haltet die Klappe … wobei bei Rassismus: immer die Klappe halten.“ Huwer fügte ein schwarzes Emoji-Herz hinzu und bedankte sich bei Torunarigha für seine „klare Haltung“.

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Kathleen Krüger und Vorstandskollege Eric Huwer hatten beim Volksparkfestival Spaß. Witters

Tags zuvor hatte sich der 42-Jährige noch mit ganz anderen Worten an die HSV-Fans gewandt. „Ich gehöre in den Volkspark, wir gehören in den Volkspark, ihr gehört in den Volkspark. Es kann losgehen!“, hatte Huwer auf der Hauptbühne des Volksparkfestivals zu den Besuchern gesagt und zugegeben, dass er angesichts der Atmosphäre vor Ort „ein bisschen angefasst“ sei.

Eric Huwer: „Ein neuer HSV ist da“

Der Manager blickte in seiner Ansprache zunächst zurück auf die vergangene Saison und würdigte den doppelten Nichtabstieg der HSV‑Teams. „Im ersten Jahr die Klasse zu halten, das schafft nur jeder zweite Klub – und wir mit den Männern, mit den Frauen, auf diese Art und Weise“, schwärmte er und richtete sich direkt an die Anhänger: „Es ging nicht nur um den Rasen, sondern um diesen Doppelpass zwischen Volksparkstadion und den Spielern.“

Auch wegen des außergewöhnlichen Supports von den Rängen habe die Bundesliga zu sehen und spüren bekommen: „Der HSV ist wieder da, ein neuer HSV ist da – ein demütiger und gleichzeitig ambitionierter HSV.“ Und ein Verein, der unmissverständlich Farbe bekennt, wenn Inakzeptables geschieht. Auch Torunarigha repostete den Beitrag des Vereins in seiner Story.