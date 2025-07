Wichtiges Detail erfüllt – aber: Daran hakt der Karabec-Wechsel zum HSV noch

Den Leih-Deal mit Daniel Peretz verkündete der HSV am Montagabend. Der 25 Jahre alte Schlussmann kommt auf Leihbasis für eine Saison vom FC Bayern zum HSV und ist damit der insgesamt siebte Neue. Was aber ist eigentlich mit Adam Karabec? Auch am Montag gab es noch keine Einigung bezüglich einer erneuten Leihe des Tschechen, der bei Sparta Prag unter Vertrag steht. Eine ganz wichtige Entscheidung in dem Poker ist nach MOPO-Informationen mittlerweile allerdings heimlich, still und leise gefallen.

Am Wochenende hatten die Sparta-Offiziellen kurzzeitig für Verwirrung gesorgt. Als die Prager am Samstagabend mit einem 1:1 in Jablonec in die tschechische Liga starteten, fehlte Karabec erwartungsgemäß im Aufgebot. Dass Sparta allerdings „gesundheitliche Gründe“ für die Entscheidung angab, bereitete so manchem HSV-Fan Kopfzerbrechen. Hatte sich der Offensivmann womöglich kurz vorm Zustandekommen der erneuten Leihe noch schwerwiegend verletzt?

Karabec soll ein weiteres Jahr auf Leihbasis beim HSV spielen

Zur Beruhigung aller: Das soll nicht der Fall sein. Stattdessen gibt es nur noch wenig, was der Einigung zwischen dem HSV und Sparta im Wege steht.

In den vergangenen Tagen schuf Karabec auch schon die Grundvoraussetzung für ein erneutes Leihjahr in Hamburg. Denn wenngleich die Sparta-Bosse es noch nicht öffentlich kommunizierten, soll der 22-Jährige seinen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag bereits verlängert haben. Ansonsten wäre eine Leihe bis zum kommenden Sommer auch nicht möglich gewesen, da der Spieler anschließend ablösefrei gewesen wäre.

Noch feilschen der HSV und Sparta Prag um die Details bei Karabec

Woran aber hakt der Deal? Noch feilschen Hamburgs Entscheidungsträger mit ihren tschechischen Kollegen um die Details. Zum einen um die Höhe der Leihgebühr, zum anderen darum, wie hoch eine neuerliche Kaufoption angesetzt wird. Die überstieg nach Karabec erster Leihe zur vergangenen Saison die Vier-Millionen-Marke und war entscheidend dafür, dass der HSV von einem Kauf Abstand nahm. Der HSV peilt nun einen niedrigeren Betrag an.

So oder so sitzt der U21-Nationalspieler auf gepackten Koffern und hofft auf grünes Licht beider Vereine. Karabec‘ Hoffnung: Der Dienstag könnte zum Tag der Entscheidung werden.