Werder Bremen – HSV im Liveticker: Gewinnen die Hamburger das Nordderby?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Es ist Derbyzeit im Norden. Die Crunchtime ist angebrochen und mitten im Kampf um den Klassenerhalt trifft der HSV auf Erzrivale Werder Bremen. Nach der 0:4-Pleite beim VfB Stuttgart wollen die Rothosen endlich den ganz großen Schritt zum Ligaverbleib schaffen. Doch auch die Grün-Weißen brauchen unbedingt die Punkte. Nach dem 1:3 beim 1. FC Köln trennen sie nur noch drei Punkte vom Relegationsrang. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Livteticker.

Das Spiel im Liveticker