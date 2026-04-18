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Nicolai Remberg (r.) dribbelt an Cameron Puertas vorbei.

Im Hinspiel lieferten sich beide Teams einen packenden Fight im Volksparkstadion. Nun wollen Nicolai Remberg (r.) und der HSV gegen Cameron Puertas und dessen Bremer nachlegen. Foto: WITTERS

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Werder Bremen – HSV im Liveticker: Gewinnen die Hamburger das Nordderby?

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Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Es ist Derbyzeit im Norden. Die Crunchtime ist angebrochen und mitten im Kampf um den Klassenerhalt trifft der HSV auf Erzrivale Werder Bremen. Nach der 0:4-Pleite beim VfB Stuttgart wollen die Rothosen endlich den ganz großen Schritt zum Ligaverbleib schaffen. Doch auch die Grün-Weißen brauchen unbedingt die Punkte. Nach dem 1:3 beim 1. FC Köln trennen sie nur noch drei Punkte vom Relegationsrang. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Livteticker.

Das Spiel im Liveticker

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